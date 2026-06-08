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Ja és oficial: Hisenda ja pot embargar comptes i béns a qui encara no hagi completat aquest tràmit obligatori

La mesura afecta tant ciutadans com residents estrangers que hagin incomplert els terminis establerts per l’administració tributària

Hisenda ja pot embargar comptes i béns a qui no hagi completat aquest tràmit obligatori

Hisenda ja pot embargar comptes i béns a qui no hagi completat aquest tràmit obligatori

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Ramón Guitiérrez

El missatge és clar: quan un deute tributari no es regularitza i el contribuent tampoc respon als requeriments de l’administració, la situació pot escalar ràpidament.

El que comença com un procediment de reclamació acaba derivant en mesures molt més severes, amb conseqüències directes sobre comptes bancaris, salaris o fins i tot determinades propietats.

En aquest escenari, l’IRS disposa d’eines específiques per reclamar les quantitats pendents. Entre aquestes, destaca el Sistema Automatitzat de Cobrament (ACS), un mecanisme que permet accelerar les actuacions de recaptació quan el contribuent ignora l’Avís Final d’Intenció d’Embargament i no pren mesures per resoldre la seva situació fiscal.

Abans de procedir amb un embargament, l’IRS està obligat a notificar prèviament el contribuent mitjançant un Avís Final d’Intenció d’Embargament.

En aquest document es detalla la quantitat deguda i es concedeix un termini de fins a 30 dies per respondre, arribar a un acord de pagament o regularitzar la situació abans que l’agència pugui prendre mesures sobre comptes bancaris, salaris o altres béns.

A partir d’aquest moment, la situació canvia de manera notable per al contribuent. Si no atén l’avís final o deixa passar els terminis fixats per l’administració, l’expedient entra en una fase molt més exigent.

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El cas passa a ser gestionat pel sistema de cobrament actiu (ACS), cosa que permet iniciar mesures d’embargament sense necessitat d’emetre nous avisos. A més, les opcions per arribar a acords, sol·licitar ajornaments o negociar una solució es redueixen considerablement, de manera que actuar a temps és clau per evitar conseqüències més greus.

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