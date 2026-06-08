Liquats Vegetals creix a Europa i arriba a més de 1.000 supermercats d’Alemanya
La companyia, fabricant de les begudes Yosoy, obté de l’exportació el 22% de la facturació i ven a més de 45 països
Liquats Vegetals, fabricant de les begudes Yosoy, ha entrat al mercat alemany després de tancar diversos acords de distribució amb grans cadenes de supermercats del país. La companyia, amb seu a Viladrau, ja comercialitza les seves begudes vegetals de la marca NATRUE en més de 1.000 establiments d’Alemanya.
L’empresa ha començat a vendre els seus productes a les cadenes Kaufland i Globus, així com al grup Bünting, propietari dels supermercats Combi, Famila Nordwest i Famila Nordost. L’operació reforça la presència exterior de Liquats Vegetals, que ven actualment a més de 45 països i obté de l’exportació el 22% de la seva facturació total.
Per preparar l’entrada al mercat alemany, la companyia ha comptat amb el suport d’ACCIÓ a través de l’Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions a Berlín. La directora de Màrqueting de Liquats Vegetals, Anna Rovira, assegura que "l’entrada al mercat alemany, on la demanda de begudes vegetals creix de manera sostinguda, era una de les nostres prioritats estratègiques".
Més de 90 milions d'euros
Liquats Vegetals va tancar el 2025 amb una facturació de 94 milions d’euros i, segons les dades de l’empresa, va ser la productora de begudes vegetals líder a Espanya. El 2024 la companyia va facturar 93 milions d'euros. La firma compta actualment amb 270 treballadors i concentra bona part del seu negoci en el mercat estatal, tot i que el pes de l’exportació ha anat guanyant rellevància en la seva evolució recent.
La marca pròpia Yosoy també va créixer durant l’últim exercici. Va tancar el 2025 amb una facturació de 36,8 milions d’euros, un 9,2% més que el 2024, quan va ingressar 33,7 milions. En comparació amb el 2018, quan les vendes van ser de 20,8 milions, el creixement acumulat és del 76,9%.
En el mercat espanyol, Yosoy va acabar el 2025 amb una quota del 13%, mig punt més que l’any anterior. La marca lidera el segment de les begudes de civada, amb un 21% de quota, i també el segment barista, on concentra el 38% del mercat. Aquest últim segment ja mou 34 milions d’euros a Espanya després de créixer un 53% en un any.
El conjunt del mercat de les begudes vegetals va assolir un valor de 411 milions d’euros a Espanya el 2025, un 4,9% més que l’any anterior. Més de vuit milions de llars, el 42% del total, ja consumeixen aquest tipus de productes. Dins d’aquest mercat, les begudes de civada concentren el 48% de les vendes i les d’ametlla, el 24%.
Liquats Vegetals va néixer el 1991 de la mà de Josep Maria Erra, amb l’objectiu d’impulsar un projecte dedicat a la producció de begudes vegetals. La companyia va començar elaborant una beguda de soja per a botigues de dietètica locals, va produir la seva primera beguda de civada l’any 2000 i va llançar Yosoy el 2004.
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