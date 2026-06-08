Marlex reuneix 250 directius per celebrar el seu 30è aniversari a l’estadi del Girona FC
La companyia, nascuda a Girona el 1996, va reunir representants del teixit empresarial de la regió per commemorar tres dècades de trajectòria i compartir la seva visió de futur
Marlex, empresa especialitzada en solucions de gestió del talent i lideratge fundada a Girona l’any 1996 per Jaume Sanabras, va celebrar recentment a l’estadi del Girona FC un acte commemoratiu amb motiu del seu 30è aniversari. La companyia va reunir 250 directius, clients, proveïdors i col·laboradors vinculats a la seva trajectòria, amb una presència destacada de representants del teixit empresarial de les comarques gironines i la seva àrea d’influència.
La trobada es va celebrar a l’Estadi Montilivi, un escenari simbòlic pel vincle de Marlex amb Girona i amb l’entorn empresarial local. Durant l’acte es va posar en valor la història d’una empresa familiar que va néixer amb vocació de proximitat i que, tres dècades després, s’ha consolidat com una firma de referència en l’àmbit dels recursos humans, la identificació, l’atracció i la gestió del talent.
L’acte va comptar amb la participació de Jaume Sanabras, fundador de Marlex; Àlex Sanabras, CEO de la companyia; Delfí Geli, president del Girona FC, i Xavier Marcet, expert en estratègia i lideratge i vicepresident de Marlex. Durant la celebració es va abordar l’evolució de l’empresa, el relleu generacional i els reptes actuals de les organitzacions en un context de transformació constant.
En el tancament institucional, Àlex Sanabras va compartir la visió de present i futur de la companyia i va destacar l’ambició del grup per continuar creixent, reforçar la seva presència territorial i avançar en la seva expansió, mantenint la proximitat, l’especialització i la confiança com a elements diferencials. Amb aquest esdeveniment, Marlex dona continuïtat als actes previstos amb motiu del seu 30è aniversari.
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