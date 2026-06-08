El mercat de turismes d’ocasió a Girona cau un 5,4% al maig i ja perd un 2,5% aquest any
Barcelona lidera el creixement del mercat català d'ocasió, compensant les davallades de Girona, Lleida i Tarragona en els primers cinc mesos
El mercat de turismes d’ocasió a les comarques gironines va tornar a tancar el mes de maig en negatiu. Segons les dades provincials del sector, a Girona es van vendre 2.919 turismes de segona mà durant el cinquè mes de l’any, un 5,4% menys que en el mateix període del 2025, quan se n’havien transferit 3.086. La caiguda manté la demarcació per sota dels registres de l’any passat també en l’acumulat. Entre gener i maig suma 15.293 operacions, un 2,5% menys que les 15.687 del mateix tram del 2025.
La dada confirma que el mercat gironí continua sense seguir el ritme del conjunt català. Catalunya va registrar 23.428 vendes de turismes d’ocasió al maig, un 4,1% menys que un any abans, però conserva un balanç positiu en els cinc primers mesos de l’any, amb 123.045 operacions, un 2,1% més que en el mateix període del 2025, segons GANVAM i Faconauto.
Barcelona sosté el balanç català
El contrast territorial és clar. Barcelona és l’única província catalana que manté el creixement en l’acumulat de l’any, amb 81.482 turismes d’ocasió venuts fins al maig, un 4,6% més que l’any passat. Al maig, però, també va tancar en negatiu, amb 15.378 operacions, un 3,1% menys.
La resta de demarcacions catalanes acumulen descensos. Lleida suma 9.071 operacions, un 5,3% menys, i Tarragona arriba a 17.199 vendes, un 1% menys. En el balanç mensual, Lleida és la que pateix la davallada més intensa, amb 1.802 turismes venuts i un descens del 7,6%, seguida de Tarragona, amb 3.329 operacions i una baixada del 6%.
Així doncs, Barcelona manté Catalunya com el tercer mercat autonòmic de l’Estat, per darrere d’Andalusia, amb 162.635 unitats, i Madrid, amb 153.518.
En el conjunt de l’Estat, les vendes de turismes i totterrenys d’ocasió van sumar 177.606 unitats al maig, una xifra pràcticament estable respecte a les 178.986 operacions del mateix mes de l’any passat. En l’acumulat de l’exercici, el mercat estatal arriba a les 898.993 unitats, un 0,4% més. Per cada vehicle nou venut, se’n comercialitzen 1,7 d’usats.
Els electrificats a l’alça
La part més dinàmica del mercat continua sent la dels models electrificats. Les vendes de turismes elèctrics i híbrids endollables de segona mà acumulen una pujada del 47% fins al maig. Els elèctrics purs d’ocasió han crescut un 37,5%, fins a les 3.233 unitats, mentre que els híbrids endollables usats han augmentat un 50,3%, amb 4.951 operacions.
Aquest avanç contrasta amb el retrocés dels motors tradicionals. Els models dièsel de segona mà encara concentren el 47,8% de les operacions, però al maig van caure un 6,8%. Els vehicles de gasolina també van baixar, amb un descens pròxim al 4%, i van representar el 35,6% del total.
Les patronals del sector preveuen que el 2026 marqui un punt d’inflexió en el mercat de segona mà. GANVAM i Faconauto estimen que les vendes de turismes electrificats d’ocasió creixeran un 30% al tancament de l’any i assoliran una quota del 4,5%. La previsió és que aquesta proporció continuï avançant fins al 10,6% el 2030.
El pes dels seminous
Un altre element que ajuda a sostenir el mercat és el canal procedent del rent a car. Les operacions amb turismes usats d’aquest origen han crescut un 17,6% fins al maig, fet que ha impulsat també les vendes de seminous, els vehicles de menys d’un any, que acumulen un augment del 18%.
Aquesta tendència encaixa amb un mercat en què els compradors busquen vehicles més recents, amb més equipament i tecnologia, però amb un preu inferior al d’un model nou. Per a Girona, on el mercat d’ocasió acumula una caiguda del 2,5% en els cinc primers mesos de l’any, l’evolució dels pròxims mesos serà clau per veure si aquesta demanda de seminous i electrificats permet compensar el retrocés general de les operacions.
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