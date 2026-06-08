Viatges
Setge a les aerolínies que cobren per la maleta de mà: Europa reconeix el dret que siguin gratis
La Comissió de Peticions de l’Eurocambra ha aprovat per unanimitat una resolució que insta les aerolínies a garantir que els passatgers puguin portar l’equipatge de cabina de manera gratuïta. L’eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas ha aconseguit que el text inclogui una petició expressa a la Comissió Europea i als estats membre perquè es desenvolupi una sentència del TJUE, que considera l’equipatge de mà com a «element indispensable» del passatger i, per tant, no pot ser subjecte a un cost extra.
La Comissió PETI ha votat aquest dimecres una resolució que demana l’harmonització de les mesures i el pes de les maletes, perquè totes les aerolínies que operen a la UE utilitzin els mateixos estàndards. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va reconèixer que l’equipatge a cabina és un «element indispensable» del transport de passatgers. Malgrat la sentència, encara es continuen permetent que certes aerolínies cobrin per l’equipatge de mà.
Per aquesta raó, la resolució urgeix els països a garantir el respecte de la decisió del tribunal europeu. També s’ha d’assegurar que les companyies aèries proporcionin informació transparent sobre el preu i horari del vol. «Les companyies de baix cost estan fent negoci amb el preu dels bitllets ocultant fins al final de la compra el suplement per portar equipatge de cabina. Europa ja s’ha pronunciat respecte a això i, tot i així, els estats membre continuen permetent a les aerolínies jugar amb els preus i enganyar els viatgers. Això s’ha d’acabar».
Actualment, els passatgers que no paguen el cost extra exigit per certes aerolínies són multats a la porta d’embarcament per portar una maleta de mà. La resolució, liderada per l’eurodiputat Cañas, exigeix posar fi a aquesta pràctica il·legal i abusiva per al consumidor.
Així mateix, el text també sol·licita a la Comissió el desenvolupament d’una legislació a tota la UE que reguli l’harmonització de les mesures i pes de les maletes de mà, ja que aquest aspecte no queda detallat en la sentència del TJUE. D’acord amb el text, la diferència en els estàndards entre una aerolínia i una altra suposa costos addicionals ocults per als passatgers, cosa que dificulta les opcions del passatger per triar la millor oferta. Aquesta pràctica podria considerar-se abusiva, especialment tenint en compte els vols de connexió i la possibilitat que un passatger hagi de volar, un mateix dia, en diferents companyies aèries, amb diferents estàndards. A més, posa èmfasi sobre altres possibles costos ocults com l’assignació de seients, que dificulten al consumidor conèixer per endavant el cost final del bitllet.
La resolució aprovada per unanimitat en la Comissió de Peticions de l’Eurocambra es votarà en el Ple a Estrasburg el mes d’octubre vinent.
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