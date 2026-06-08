Women Evolution reunirà 33 ponents a Girona en un congrés sobre lideratge femení
La tercera edició de WE Girona se celebrarà dijous al Parc de Recerca i Innovació de la UdG i lliurarà dos premis a dones referents
Women Evolution celebrarà dijous 11 de juny la tercera edició de WE Girona, una jornada dedicada al lideratge femení, la salut, la innovació i la internacionalització empresarial. El congrés tindrà lloc de 9.30 a 14.00 hores a l’Auditori del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona.
La trobada reunirà 33 ponents entre directives, acadèmiques, emprenedores i expertes. El programa abordarà qüestions com la salut de la dona professional, la geopolítica en entorns hostils, la fiscalitat, la innovació jurídica, la intel·ligència artificial aplicada a la protecció de dades i les startups impulsades per dones.
La benvinguda anirà a càrrec d’Anna Albar, directora general del Parc de Recerca i Innovació de la UdG, i la inauguració la farà Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona i regidora de Promoció Econòmica.
Entre les participants hi haurà la Dra. María Emilia Gil, directora executiva de la Fundació Puigvert; Anna Navarro Schlegel, executiva, inversora i diputada al Parlament; Laura Rahola, cap de Comunicació de la Comissió Europea a Barcelona; Cloe Barnils, sòcia de RocaJunyent; Laura Erra, directora general de Liquats Vegetals; Maria Trias, CEO de Biscuits, i Mayte Carrasco, experta en geopolítica i lideratge en entorns hostils.
Durant el congrés es lliuraran els WE Leadership Awards Girona 2026. El Premi Lideratge compromès amb projectes socials serà per a Pilar Barceló, presidenta de la Fundació Arcadi, i el Premi a l’Empresària Inspiradora i Referent distingirà Sara Arbós, CEO de Bellapart.
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