Transformació silenciosa de l’ocupació
Catalunya augmenta els ERO malgrat el rècord d’ocupació: «Les empreses ja no retallen per pèrdues, sinó per preparar-se per a la IA»
Els experts alerten que l’automatització i les reorganitzacions internes estan accelerant ajustos de plantilla fins i tot en companyies que continuen creixent
Marcos Rodríguez
El mercat laboral viu una paradoxa cada vegada més visible. Mentre Espanya manté xifres rècord d’afiliació i ocupació, els acomiadaments col·lectius tornen a créixer amb força a Catalunya, malgrat ser la regió que lidera la creació d’ocupació al maig. Només en el primer trimestre de l’any es van registrar 1.874 sortides per ERO, un 53% més que en el mateix període del 2025 i la dada més alta des de la pandèmia, segons l ’Observatori del Treball i Model Productiu. Darrere d’aquest fenomen, experts i empreses apunten a un canvi profund on la intel·ligència artificial, l’automatització i la reorganització interna estan transformant l’ocupació més ràpid del que creix.
Els ERO han tornat al centre del mercat laboral català, tot i que aquesta vegada el context és molt diferent del d’altres crisis. Ja no es tracta únicament d’empreses amb pèrdues o a punt del tancament. Ara moltes companyies ajusten estructures per adaptar-se a nous models productius, incorporar tecnologia o guanyar eficiència abans de quedar-se enrere.
«Les empreses ja no es reorganitzen per evitar la fallida, sinó per adaptar l’estructura al futur», expliquen des de PayFit, firma especialitzada en gestió laboral i nòmines. La companyia assenyala que les causes econòmiques han perdut pes davant els acomiadaments per motius «organizatius, tècnics i de producció».
El fenomen coincideix amb un mercat laboral encara fort. Catalunya va tancar el maig amb més de 3,8 milions d’afiliats a la Seguretat Social i una taxa d’atur en descens, segons les últimes dades oficials. No obstant, els experts adverteixen que el creixement de l’ocupació no impedeix que moltes empreses estiguin accelerant canvis interns de gran impacte.
La IA canvia llocs sencers, no només tasques
La intel·ligència artificial (IA) i l’automatització apareixen ja darrere de bona part de les reorganitzacions. Però els especialistes insisteixen que el debat no és tan simple com ‘substituir persones per màquines’.
«Automatitzar una tasca no és el mateix que amortitzar un lloc», adverteixen des de PayFit. Tot i que moltes eines ja permeten reduir feina administrativa o repetitiva, les empreses continuen necessitant criteri humà, capacitat de decisió i coneixement operatiu.
Des de Lukkap, consultora especialitzada en transformació organitzativa, consideren que el canvi més profund està en el contingut del treball. Les tasques rutinàries perden pes mentre guanyen importància els perfils analítics, digitals i vinculats a la gestió del canvi.
La clau és entendre que una reorganització no s’hauria de plantejar només com una reducció de plantilla, sinó com una transició cap a una organització més preparada per al futur
Aquest procés està obligant moltes companyies a replantejar-se quins perfils necessitaran d’aquí a uns anys i quins s’hauran de reciclar o desaparèixer.
L’impacte invisible d’un ERO
Més enllà del cost econòmic immediat, els experts alerten que un ERO té conseqüències internes molt més profundes del que reflecteixen els comptes de resultats.
A les indemnitzacions, costos legals i plans de recol·locació se sumen efectes menys visibles: pèrdua de coneixement, interrupció de projectes, sobrecàrrega de treball i deteriorament del clima intern.
Segons dades de Lukkap, en processos de reestructuració la intenció de canviar d’empresa pot disparar-se del 13% al 49% entre els treballadors que es mantenen en la companyia. A més, la caiguda de confiança i compromís pot provocar descensos molt importants en productivitat i motivació.
Preocupació dels treballadors després d’un ERO
«Una reestructuració impacta en els que se’n van, però també en els que es queden», expliquen des de Lukkap. El risc, afegeixen, és que la incertesa acabi afectant tota l’organització.
A PayFit coincideixen que l’ajustament sol generar un període de desorientació interna. «Després d’un ERO és habitual que la productivitat baixi temporalment per la pèrdua de coneixement i la necessitat de redistribuir funcions entre menys persones», assenyalen.
L’error que moltes empreses continuen cometent
Els especialistes també posen el focus en la comunicació. Un dels errors més freqüents és limitar el missatge al pla jurídic i arribar tard a la plantilla. «Quan la companyia no ocupa aquest espai amb claredat, l’ocupen els rumors i la desconfiança», adverteixen els experts.
La gestió del canvi s’ha convertit així en una peça estratègica per als departaments de recursos humans, que cada vegada utilitzen més dades i tecnologia per anticipar problemes de productivitat, fuga de talent o desgast intern.
«La IA pot mostrar-nos dades que abans passaven desapercebudes», expliquen des de PayFit, on destaquen que les empreses analitzen ja indicadors relacionats amb baixes mèdiques, rotació, absentisme o rendiment per prendre decisions laborals.
El resultat és un mercat de treball que continua creant ocupació (sobretot pel pes dels migrants), però on cada vegada més companyies redissenyen llocs, funcions i equips per competir en un entorn marcat per l’ automatització i la intel·ligència artificial. I aquest canvi, segons els experts, amb prou feines acaba de començar.
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