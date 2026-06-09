Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
El lloguer vacacional al litoral gironí ha incrementat fins a un 8% el preu aquest estiu
Passar uns dies a la platja continua sent un dels plans més habituals de l’estiu, però fer-ho en un apartament de lloguer a la Costa Brava torna a exigir aquest any més pressupost. La diferència entre municipis és notable. Una setmana al centre de Lloret de Mar costa 830 euros, mentre que el mateix període en un apartament en primera línia de platja a Cadaqués arriba als 1.850 euros, segons l’informe anual de la consultora Tecnitasa sobre el lloguer vacacional a les zones de costa.
La província de Girona se situa aquest estiu entre els territoris on els preus pugen entre un 5% i un 8% respecte a l’any passat. L’encariment és una mica més moderat que el registrat en l’informe anterior, quan Girona apareixia en el tram d’increments d’entre el 6% i el 12%, però confirma que el lloguer d’estiu continua a l’alça a bona part de la costa gironina.
El detall dels municipis analitzats mostra que l’opció més cara torna a ser Cadaqués. A primera línia de platja, el preu mitjà d’una setmana arriba als 1.850 euros, 100 més que l’estiu passat i 200 més que el 2024. Al centre del municipi, el cost se situa en 1.600 euros, també 100 euros per sobre del 2025.
Per darrere de Cadaqués apareixen Blanes i Palamós, on els apartaments en primera línia de platja arriben als 1.400 euros setmanals. En tots dos casos, el preu puja 100 euros respecte a l’any passat. En el cas de Blanes, l’increment acumulat en dos anys és de 250 euros, ja que el 2024 el mateix tipus d’allotjament costava 1.150 euros. A Palamós, l’augment en aquest període és de 200 euros.
També se situen en la franja alta Begur, Calella de Palafrugell, Platja d’Aro i Lloret de Mar en primera línia de platja, tots amb 1.300 euros setmanals. En aquest grup hi ha evolucions diferents. Begur es manté estable per tercer any consecutiu, mentre que Calella de Palafrugell repeteix el preu del 2025 després d’haver pujat respecte al 2024. A Platja d’Aro i Lloret, en canvi, el cost s’ha encarit 100 euros en un any.
La pressió sobre els preus també es nota en altres punts de la Costa Brava. A l’Escala i Llançà, una setmana costa 1.200 euros, 100 més que l’estiu passat. Pals i el Port de la Selva se situen en 1.100 euros, també amb un increment de 100 euros respecte al 2025. En conjunt, la majoria de destinacions analitzades ja superen clarament la barrera dels 1.000 euros setmanals.
Les opcions més econòmiques es concentren, en general, allunyades de la primera línia de mar. Lloret de Mar marca el preu més baix de Catalunya, amb 830 euros per una setmana en un apartament de 70 metres quadrats al centre. Blanes, a la zona dels Pins, se situa en 850 euros, mentre que el centre de Palamós arriba als 1.000 euros. Tot i ser les alternatives més assequibles de la mostra gironina, també han pujat respecte a l’any passat.
La comparació amb els dos últims anys mostra una tendència sostinguda. La mitjana dels quinze punts gironins analitzats passa de 1.095 euros setmanals el 2024 a 1.170 el 2025 i 1.249 aquest estiu. Això suposa un increment del 6,7% en l’últim any i del 14% en dos exercicis. En euros, el cost mitjà d’una setmana ha augmentat gairebé 80 euros respecte a l’any passat i més de 150 euros des del 2024.
Per sobre del 1.300 euros
A Catalunya, el lloguer vacacional a la costa se situa aquest estiu en 1.370 euros setmanals de mitjana, només 17 euros per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.353 euros. El punt més car del litoral català és Castelldefels, amb 1.950 euros per setmana en un apartament de 75 metres quadrats a la platja.
El comportament dels preus no és homogeni a tot el litoral. Tarragona figura entre les províncies amb increments superiors al 8%, juntament amb Granada, Castelló, Cadis, Alacant, València i Múrcia. Girona i Barcelona, en canvi, formen part d’un segon grup, amb pujades d’entre el 5% i el 8%.
El Grup Tecnitasa atribueix les diferències de preu a factors com la ubicació, la superfície, el tipus d’habitatge i la proximitat real a la platja. El seu director tècnic, Fernando García Marcos, assenyala que la pressió sobre els preus continua, però apunta a una certa normalització del ritme de creixement respecte als repunts més intensos d’exercicis anteriors.
A escala estatal, el contrast és encara més ampli. El preu més alt de l’informe torna a localitzar-se a Puerto Banús, a Marbella, on una setmana en un pis de 110 metres quadrats arriba als 3.800 euros. A l’altre extrem hi ha la platja de Murallón, a Tapia de Casariego, a Astúries, amb 560 euros per un apartament de 55 metres quadrats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Famílies d’una escola denuncien que els seus fills van trobar insectes a la sopa del menjador
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Aquest és el percentatge del sou que els gironins destinen a pagar el lloguer
- Mil ovelles fan camí des de Crespià
- Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Necrològiques del 7 de juny de 2026