Caixa Enginyers supera els 9.000 socis a Girona quinze anys després d’arribar a la ciutat
L’entitat ha celebrat l’aniversari a l’oficina del carrer Emili Grahit
Caixa Enginyers ha commemorat el quinzè aniversari de la seva arribada a Girona amb un acte a l’oficina que l’entitat té al carrer Emili Grahit, 10. La trobada ha comptat amb la presència de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; la diputada de la Diputació de Girona Imma Muñoz; el president del Grup Caixa Enginyers, Félix Masjuan; el director general, Juanjo Llopis, i el director de l’oficina de Girona, Jordi Puig.
L’entitat suma actualment 9.315 socis i sòcies a Girona. Segons les dades facilitades per Caixa Enginyers, el 2014 en tenia 1.605, una xifra que s’ha multiplicat per gairebé sis en poc més d’una dècada. El volum de negoci gestionat des de l’oficina gironina també ha crescut en aquest període: ha passat dels 50 milions d’euros el 2014 a més de 320 milions.
Durant l’acte, Masjuan ha vinculat l’aniversari amb la trajectòria de l’equip de l’entitat. "Celebrar aquest aniversari a Girona és també posar en valor la feina i el compromís de l’equip humà que ha fet possible aquest recorregut, i que dia a dia treballa per cuidar de la salut financera dels nostres ja més de 220.000 socis i sòcies que tenim arreu del territori", ha afirmat.
El grup també ha destacat el desplegament del servei d’oficines mòbils #CEApropa, que en una de les seves tres rutes visita més de 95 municipis de la província de Girona. El servei ofereix atenció i gestions bancàries en poblacions sense oficina bancària ni caixer automàtic. Entre el setembre del 2024 i el maig del 2026, #CEApropa ha registrat 2.616 visites a Catalunya. La ruta de Girona és la que n’ha acumulat més, amb 1.058, per davant de Tarragona, amb 856, i la zona Centre, amb 702.
El director general del Grup Caixa Enginyers, Juanjo Llopis, ha recordat l’arribada de l’entitat a la ciutat. "Fa quinze anys vam arribar a Girona amb la voluntat d'integrar-nos i establir vincles de llarga durada amb aquesta ciutat, i una mirada posada en el llarg termini, a través d’un model de banca cooperativa basat en la proximitat i la confiança. Avui celebrem una fita important, els 15 anys mostren que la nostra vinculació amb els socis i sòcies ha anat creixent, i que hem aconseguit incrementar el nostre arrelament amb la ciutat de Girona i la seva província, gràcies a la confiança creixent que els gironins i les gironines han dipositat en el nostre model de banca cooperativa i en l’equip de l’oficina de Girona", ha afirmat.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que "és un privilegi que Caixa Enginyers sigui a la nostra ciutat des de fa quinze anys. Sempre he valorat aquelles organitzacions que s’atreveixen a fer les coses d’una manera diferent, posant les persones al centre".
Per la seva banda, el director de l’oficina de Girona, Jordi Puig, ha defensat el paper de l’atenció directa als socis. "L’empatia i la proximitat són els principis que orienten la nostra manera d’atendre als nostres socis i sòcies, sempre guiats pel nostre propòsit d'humanitzar les finances. Per això és clau comptar amb un equip humà compromès amb uns valors cooperatius que posen a les persones al centre", ha exposat.
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