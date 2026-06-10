La incertesa geopolítica pot reforçar el turisme a Girona
El turisme nord-americà i britànic repunta a Girona, amb increments del 17% i 13% respectivament, mentre que Romania s'incorpora com a nou mercat emergent
El turisme gironí encara la temporada amb un context favorable, però pendent de factors externs com la climatologia, la situació geopolítica i l’evolució de la renda disponible als principals mercats emissors. Així es va exposar aquest dimarts al Castell de Calonge durant l’obertura de la jornada «Turisme a Girona. Oportunitats i Reptes», organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank. En la presentació de l’acte, el subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig, va defensar que el turisme és una de les grans indústries del país i de les comarques gironines, però va advertir que precisament per aquest pes cal parlar no només de l’èxit del sector, sinó també de com es reparteix el valor que genera, de com afecta la vida quotidiana dels residents i de com s’evita que continuï sent una oportunitat i no es converteixi en un motiu de fricció.
La ponència econòmica de Roser Prats, responsable d’Hotels & Tourism a la direcció territorial de Catalunya de CaixaBank, va situar el sector en una fase de creixement sostingut després de la pandèmia. Segons les dades exposades a partir de CaixaBank Research, el PIB turístic real va tancar el 2025 amb un increment del 2,1%, un cop descomptada la inflació, i les previsions per al 2026 ja s’estan revisant a l’alça. La primera estimació apuntava a repetir aquell ritme, després es va elevar fins al 2,5% i CaixaBank preveu que encara podria escalar fins a una forquilla situada entre el 3,3% i el 4%, tot i que es tracta d’una dada viva i condicionada per l’evolució dels pròxims mesos.
A les comarques gironines, les dades de despesa turística mostren una evolució positiva, encara que més moderada que en els anys immediatament posteriors a la Covid. CaixaBank calcula un creixement del 6% de la despesa entre 2024 i 2025, amb un pes determinant del visitant internacional. El consum domèstic es manté, fet que Prats va valorar com una dada positiva en un moment en què els residents tornen a fer vacances fora. També es consolida la desestacionalització, amb diferències especialment visibles fora de la temporada alta, sobretot en mesos com abril i octubre, una tendència que l’entitat atribueix a l’esforç acumulat del sector per allargar l’activitat al llarg de l’any.
Pel que fa als mercats d’origen, les dades del 2026 mostren una recuperació del turista nord-americà, que torna a créixer un 17% després d’un 2025 més fluix, i també increments destacats del Regne Unit, amb un 13%, i d’Alemanya, amb un 10%. França es manté estable i Països Baixos registra una evolució més moderada. Una de les novetats és l’aparició de Romania entre els principals mercats de despesa turística internacional a Girona, amb un creixement del 30%, vinculat a la nova connexió aèria oberta el setembre del 2025. Prats també va tancar la intervenció recordant dos programes socials de CaixaBank, Reutilitzem i Incorpora, com a eines que poden ajudar el sector en la gestió de materials sobrants i en la formació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.
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