Un jutjat tomba el nou calendari laboral dels treballadors de CTC a Torraspapel
La mesura afectava 47 persones i modificava la rotació dels dies de feina i descans des de l’1 de gener
El Jutjat Social de Figueres ha declarat nul·la la modificació del calendari laboral del 2026 aplicada per CTC by Randstad als treballadors subcontractats que presten servei a la fàbrica de Torraspapel, a Sant Joan les Fonts. La sentència estima la demanda del comitè d’empresa i obliga la companyia a reposar els 47 afectats en la situació anterior al canvi. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El conflicte col·lectiu se centra en els treballadors que estaven inclosos en el règim "non stop" al centre de Torraspapel de Sant Joan les Fonts. El canvi es va començar a aplicar l’1 de gener. A efectes pràctics, no modificava les hores d’entrada i sortida dels torns, que continuaven sent de matí, tarda i nit, sinó la manera com s’organitzaven els dies de feina i de descans. Els 47 afectats deixaven d’estar inclosos en el règim "non stop" i passaven a un sistema de quatre torns, amb una nova rotació. A les nòmines, CTC també va substituir el nom del plus "non stop" pel de plus de quart torn, tot i mantenir-ne l’import en 20,26 euros diaris.
CTC va defensar el canvi per causes productives i organitzatives. L’empresa va vincular la modificació a una reducció de l’activitat prevista per al 2026 i la va situar al voltant de 285 dies efectius i 110.000 tones de paper, davant dels 360 dies i les 150.000 tones del calendari anterior. També va al·legar una caiguda de comandes d’aproximadament el 30%.
La magistrada conclou, però, que l’empresa no va acreditar prou aquestes causes durant el període de consultes. El jutjat admet que es va facilitar un informe explicatiu, el llistat de treballadors afectats i el calendari previst, però considera que aquesta documentació era insuficient per justificar la decisió.
Així, el punt determinant és que CTC no va aportar, com a mínim, la comunicació de Torraspapel que demostrés la reducció de demanda, la càrrega de treball o les aturades d’activitat en què basava el nou calendari. La sentència sosté que aquesta falta d’informació va fer que la representació dels treballadors hagués de negociar amb "dades no contrastades" i va impedir que el període de consultes complís la seva finalitat. El text també apunta que els representants de la plantilla no van ser informats correctament que el canvi de calendari comportava deixar de percebre el plus "non stop" amb aquesta denominació i passar a cobrar un altre concepte.
La sentència, però, rebutja alguns dels arguments del comitè. La magistrada considera que l’empresa sí que va utilitzar el procediment laboral adequat per plantejar el canvi de calendari i tampoc aprecia una infracció per canvi d’horari, perquè les hores d’inici i final dels torns no variaven.
Conflicte laboral
La resolució arriba després de diversos episodis de conflicte laboral protagonitzats per la plantilla subcontractada de CTC by Randstad a Torraspapel. Els treballadors ja havien denunciat anteriorment incidències en el cobrament de nòmines i pagues extres, a més dels canvis en les condicions de treball que, segons el comitè, havien generat incertesa entre els afectats.
En aquest context, el malestar també va derivar al febrer en un creuament de comunicats entre el comitè d’empresa de Torraspapel, que representa la plantilla contractada directament per la paperera, i el comitè de CTC, que representa els treballadors subcontractats. Els primers van reclamar que el cas no es presentés com un conflicte propi de Torraspapel, mentre que els segons van defensar que la plantilla externalitzada treballa de manera estructural dins les instal·lacions de Sant Joan les Fonts.
Diari de Girona ha contactat amb CTC by Randstad per recollir la seva valoració de la sentència, però no ha rebut resposta.
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