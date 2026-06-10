Les comarques gironines sumen 184 noves empreses a l’abril
El balanç acumulat de l’any continua en positiu, amb un increment del 28% en el primer quadrimestre
Les comarques gironines han sumat 184 noves societats mercantils a l’abril, 12 menys que en el mateix mes de l’any passat, quan se’n van constituir 196. La diferència suposa una caiguda del 6,1%, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
El registre d’aquest any és el sisè millor abril de la sèrie històrica, que es remunta a l'any 2008. Només el superen els anys 2024, amb 209 societats constituïdes; 2022, amb 206; 2025, amb 196; 2016, amb 195; i 2023, amb 192.
Per mesos, l’abril ha estat el període amb menys activitat del que va d’any. Al març s’havien constituït 245 societats mercantils a Girona, per davant de les 232 del febrer i les 206 del gener. Tot i aquest fre mensual, el balanç acumulat continua sent millor que el de l’any passat. Entre gener i abril s’han creat 867 empreses a la província, 189 més que en el mateix període del 2025, quan se’n van registrar 678. L’augment és del 27,9%.
El repunt en el nombre d’empreses creades en el conjunt dels quatre primers mesos de l’any, però, no s’ha traduït en un increment del capital subscrit. Entre gener i abril, les noves societats constituïdes a Girona han sumat 28,91 milions d’euros de capital, mentre que en el mateix període del 2025 la xifra havia estat de 40,86 milions. Això representa una caiguda del 29,3% en termes interanuals.
La dada concreta de l’abril, en canvi, mostra un comportament diferent. Les societats creades durant aquest mes han subscrit 11,86 milions d’euros de capital, més del doble que els 5,56 milions registrats l’abril de l’any passat. És també la segona xifra més alta per a un abril dins la sèrie disponible, només per darrere dels 18,2 milions del 2013.
També creixen les dissolucions
En paral·lel, les dissolucions de societats mercantils també han augmentat. Durant l’abril s’han dissolt 42 empreses a les comarques gironines, 15 més que en el mateix mes del 2025, quan en van desaparèixer 27.
Entre gener i abril, s’han dissolt 303 societats mercantils a Girona, 51 més que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van registrar 252. L’increment és del 20,2%. Malgrat aquest augment, el balanç continua sent favorable: en els quatre primers mesos del 2026 s’han constituït 564 societats més de les que s’han dissolt a la província.
També baixen a Catalunya
A Catalunya, el nombre de societats mercantils creades a l’abril ha estat de 2.319, un 4,6% menys que el mateix mes de l’any passat. Malgrat la baixada a l’abril, els primers quatre mesos de l’any han tingut un creixement del 23,6% en el nombre de societats mercantils creades respecte al mateix període de l’any passat, amb un total de 9.937 constitucions. En capital subscrit per a la seva constitució, les societats ha acumulat 76,2 milions d’euros a l’abril a Catalunya, un 16% menys que l’any passat, mentre que el còmput del quadrimestre puja fins als 534,7 milions d’euros de capital, un 41,3% més.
La millora durant el quadrimestre s’explica en bona part per l’augment del mes de març d’un 49% en societats constituïdes i del 135% en capital subscrit per aquestes en comparació amb el març de l’any passat, segons recull l'agència ACN.
Respecte a les societats mercantils dissoltes, s'han registrat 135 a l’abril a Catalunya, un 23,8% més interanual, mentre que en el conjunt del quadrimestre se sumen 836 dissolucions, un 11% més que l’any passat.
En el conjunt de l’Estat, s'han creat 11.558 societats mercantils a l’abril, la qual cosa suposa un 2% menys interanual, i el capital subscrit per a la seva constitució ha estat de 513,2 milions, amb un increment del 20,2% respecte a l’abril de l’any passat. Pel que fa a les dissolucions, a escala estatal s'han notificat 2.064 casos a l’abril, un 24,9% més interanual.
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