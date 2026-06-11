Els gironins necessiten més de nou anys de sou íntegre per comprar un pis
El preu de l'habitatge puja més ràpidament que els salaris i obliga a fer un esforç més gran
Comprar un pis a Girona exigeix destinar-hi l’equivalent 9,2 anys de sou brut íntegre. Dit d’una altra manera, més de 110 nòmines senceres sense reservar ni un euro per al lloguer, el menjar, els rebuts o qualsevol altra despesa. La dada forma part d’un estudi conjunt sobre la relació entre salaris i habitatge, basat en els sous mitjans de les ofertes de feina de la plataforma InfoJobs i en els preus mitjans de l’habitatge de segona mà en venda de l’Índex Immobiliari Fotocasa. El resultat situa la província per sobre de la mitjana espanyola i posa xifra a la distància entre els ingressos i el preu dels pisos.
El 2024, comprar un habitatge de 80 metres quadrats a Girona equivalia a 8,5 anys de salari brut íntegre. Així, la dada s'ha enfilat prop de vuit mesos més de sou íntegre en només un any. L’informe estima que el preu mitjà de l’habitatge de segona mà a Girona va tancar el 2025 en 3.007 euros per metre quadrat. Això situa el cost d’un pis tipus de 80 metres quadrats en 240.573 euros. Davant d’aquesta xifra, el salari mitjà brut anual recollit per InfoJobs a la demarcació és de 26.264 euros.
Dins del mercat català, Barcelona continua sent la província on cal més esforç per comprar un habitatge, amb 10,2 anys de salari brut íntegre. Girona se situa per darrere, però clarament per sobre de Tarragona, on calen 6,3 anys, i gairebé duplica l’esforç de Lleida, on la compra d’un pis de 80 metres quadrats equival a 4,8 anys de salari.
A Espanya, comprar un habitatge de les mateixes dimensions exigeix 8,4 anys de salari brut íntegre, l’equivalent a 101 mesos de sou. El preu mitjà d’aquest pis tipus se situa en 230.316 euros, mentre que el salari brut anual mitjà és de 27.336 euros. Girona, per tant, combina un salari inferior a la mitjana espanyola amb un habitatge més car que el conjunt estatal.
El desajust general s’explica sobretot per l’evolució desigual dels salaris i dels preus. A l’Estat, els sous van augmentar un 1% el 2025, mentre que el preu de l’habitatge de segona mà va créixer un 20,5%, segons l'estudis. Aquesta diferència fa que l’esforç necessari per comprar un pis s’hagi ampliat en només un any. En el conjunt espanyol, calen 16 mesos més de sou que el 2024 per pagar un habitatge de 80 metres quadrats.
Catalunya també queda per sobre de la mitjana estatal. L’informe situa el preu mitjà de l’habitatge en venda en 3.247 euros per metre quadrat, amb un cost de 259.770 euros per a un pis de 80 metres quadrats. Amb un salari brut anual mitjà de 27.647 euros, els catalans necessiten 9,4 anys de sou íntegre per comprar aquest habitatge. Fa un any, l’esforç era de 8,4 anys, de manera que la compra s’ha encarit en l’equivalent a dotze mesos més de salari.
Per sobre dels 10 anys
La situació és encara més extrema en altres territoris. Les Illes Balears encapçalen el rànquing estatal, amb 15,1 anys de salari brut íntegre necessaris per comprar un habitatge. Madrid se situa pràcticament al mateix nivell, amb 15 anys. També superen els deu anys de sou províncies com Màlaga, Guipúscoa, Santa Cruz de Tenerife i Barcelona.
Fotocasa interpreta aquestes dades com un senyal de l’agreujament de l’accessibilitat a l’habitatge. La directora d’estudis del portal, María Matos, sosté que la mitjana estatal ja reflecteix "una situació límit". Des d’InfoJobs, la seva directora de comunicació i estudis, Mónica Pérez, remarca que "la compra d'un habitatge continua sent un dels principals reptes econòmics per als treballadors", en un context en què l’augment dels salaris queda molt per sota de l’encariment de l’habitatge.
A l’altre extrem del rànquing hi ha les províncies on encara es pot comprar un habitatge amb menys de cinc anys de salari brut íntegre. Jaén és la que presenta l’esforç més baix, amb tres anys, seguida de Ciudad Real, Terol, Toledo, Zamora, Àvila o Càceres. Entre les províncies catalanes, només Lleida entra en aquest grup,
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