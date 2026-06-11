Els Premis G! reconeixen el càmping Las Dunas, Josep Capellà a títol pòstum, l’Hostal de la Gavina i l’Associació Cuina Pirinenca de Cerdanya
El Teatre Municipal de Lloret de Mar ha acollit la vintena edició amb la participació de 150 convidats
Els Premis G! de Turisme de les Comarques de Girona han celebrat la vintena edició amb una cerimònia al Teatre Municipal de Lloret de Mar durant la qual s'han atorgat reconeixements al càmping Las Dunas, Josep Capellà a títol pòstum, l’Hostal de la Gavina i l’Associació Cuina Pirinenca de Cerdanya.
L’acte, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, ha aplegat 150 convidats, entre autoritats, guardonats i representants del sector turístic públic i empresarial de la demarcació.
La gala ha estat presidida per Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, i del delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, entre altres representants institucionals. L’esdeveniment té el suport de l’Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de CaixaBank.
Durant la cerimònia s'ha projectat un vídeo commemoratiu de les vint edicions dels guardons s'han lliurat vuit premis en dues categories: els premis d’honor i especials, i els premis de comunicació turística. També s'han presentat les bases de la pròxima edició del premi de recerca Yvette Barbaza.
En l’apartat honorífic, el Premi G! Francesc Xiquet i Sabater, en reconeixement del projecte empresarial, ha estat per al Càmping Las Dunas, de Sant Pere Pescador. El guardó reconeix la seva trajectòria com a referent del sector del càmping a la Costa Brava i el seu paper en el desenvolupament turístic de les comarques gironines. Fundat el 1968 per la família Suñé, l’establiment ha destacat per la seva aposta per la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.
Josep Capellà i Hereu
El Premi G! Josep Pujol i Aulí, en reconeixement a la tasca professional, s'ha concedit a títol pòstum a Josep Capellà i Hereu, per una trajectòria vinculada al desenvolupament d’un model de turisme sostenible i responsable. També s'ha distingit l’Hostal de la Gavina, de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, amb el Premi G! Especial Jordi Comas i Matamala, en reconeixement a gairebé un segle d’història, al compromís amb l’excel·lència en l’hostaleria i a la contribució a la projecció internacional de la marca Costa Brava.
Associació Cuina Pirinenca de Cerdanya
El Premi G! Especial Juli Soler i Lobo a la gastronomia serà per a l’Associació Cuina Pirinenca de Cerdanya. El Patronat reconeix així la tasca d’aquesta agrupació de restauradors en la promoció de la cuina de muntanya, el producte agroalimentari de proximitat i la identitat gastronòmica cerdana, així com la seva contribució al turisme gastronòmic al Pirineu de Girona.
Pel que fa als premis de comunicació turística, aquesta edició ha rebut 42 treballs en diferents idiomes. El concurs, d’àmbit internacional, està dotat amb 12.000 euros i compta amb un jurat professional encarregat de designar els treballs guanyadors.
Periodista Nicole Schmidt
El Premi G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines Climent Guitart a la millor projecció dels valors i atractius turístics de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona, dotat amb 3.000 euros, serà per a la periodista Nicole Schmidt, autora del reportatge de vuit pàgines «L’aroma de les muntanyes i el mar», publicat el juliol de 2025 a la revista alemanya Brigitte.
El guardó al contingut més original i innovador sobre l’oferta turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona, també dotat amb 3.000 euros, ha estat per a la periodista catalana Trinitat Gilbert, per una col·lecció de set articles publicats al Diari Ara durant el 2025 sobre la descoberta de la gastronomia local a través d’històries i projectes personals.
La periodista britànica Kate Maxwell ha estat guardonada amb el premi a la millor experiència turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona pels articles «Retirs rústics a l’Empordà», publicat al Financial Times, i «La costa espanyola que et fa somiar», publicat al suplement T magazine del New York Times.
D’altra banda, el premi a la millor proposta i/o experiència en turisme sostenible serà per a Pierre i Myriam Cabon, autors del blog francès Wheeled World, pel contingut «La Catalunya accessible en cadira de rodes. Paradís accessible entre terra i mar».
El premi de comunicació a la millor proposta o experiència en turisme sostenible portarà el nom de Josep Capellà i Hereu, en homenatge a la seva tasca divulgativa i comunicativa a favor del turisme sostenible.
La cerimònia inclou actuacions musicals de la Black Music Big Band i el lliurament del nou trofeu escultòric «Facetes. La Terra sosté, el Mar envolt», dissenyat per Lili Cassan Marfany, alumna de segon curs de Producció de Personatge Escultòric de l’Escola d’Art d’Olot. L’acte es tanca amb un còctel elaborat amb productes del segell Girona Excel·lent i dirigit per Pep Nogué i Jordi Àvila.
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