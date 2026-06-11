La planta de Domo a Blanes troba comprador: una empresa britànica pagarà més de 6,5 milions i mantindrà 60 treballadors
Epoch Biodesign s’adjudica la unitat productiva en la subhasta concursal i té 20 dies hàbils per formalitzar la compravenda
La planta de Domo Polymer Solutions Spain a Blanes ja té comprador després de mesos d’incertesa. La unitat productiva ha estat adjudicada a Epoch Biodesign, una empresa britànica especialitzada en reciclatge tèxtil, per un import superior als 6,5 milions d’euros. L’oferta inclou el compromís de mantenir 60 treballadors sobre una plantilla actual de 70 persones vinculades a la fàbrica. El resultat de la subhasta allunya l’escenari d’una venda per peces i obre una nova etapa per a una de les plantes industrials amb més trajectòria del municipi.
L’operació s'ha resolt aquest dimecres en una subhasta notarial celebrada a Girona, dins del procediment concursal de Domo Espanya, tramitat al Jutjat Mercantil número 2 de Girona. La venda encara no està completament tancada, perquè l’empresa adjudicatària disposa ara d’un termini màxim de 20 dies hàbils per signar l’escriptura de compravenda.
Una sortida per a la planta
La fàbrica, dedicada a la producció de polímers per a sectors com el tèxtil i l’automoció, havia entrat en concurs de creditors i es trobava en fase de liquidació. En les últimes setmanes, l’activitat estava limitada a la part final de les comandes pendents i a les tasques necessàries per fer una aturada ordenada.
L’oferta d’Epoch millora les condicions mínimes que s’havien fixat per optar a la compra. El preu de sortida era de 4,12 milions d’euros i els interessats havien d’assumir almenys 24 treballadors o compensar econòmicament aquest cost. La proposta guanyadora supera els 6,5 milions i eleva el compromís laboral fins a 60 empleats, una xifra que representa la gran majoria de la plantilla actual.
A la subhasta hi han arribat tres empreses que havien acreditat els requisits per participar-hi. Building Davidyluis, no ha presentat cap oferta formal, mentre que Juheshun Advanced Materials ha quedat fora perquè la seva proposta no complia les condicions mínimes establertes. Epoch Biodesign ha estat l’única oferta declarada vàlida i, per tant, l’adjudicatària de la planta blanenca. Durant els darrers mesos, les instal·lacions han despertat l'interès d'uns 40 possible compradors.
Evitar la venda per peces
El procés havia estat dissenyat per intentar vendre la unitat productiva com un bloc. L’administració concursal, exercida per RocaJunyent amb el soci Josep Pujolràs al capdavant, volia evitar, si era possible, una liquidació fragmentada dels actius, que hauria reduït les opcions de mantenir l’activitat i els llocs de treball. El pla de liquidació separava Domo Espanya en dues parts. La més important era la planta de Blanes, amb actius valorats en més de 12,3 milions d’euros i 73 treballadors inclosos en el procés. L’altra era l’àrea informàtica de Barcelona, molt més petita, que ja s’havia adjudicat abans.
La nova propietària arriba amb un perfil diferent del de l’etapa anterior. Epoch Biodesign està especialitzada en reciclatge tèxtil i forma part de la T2T Alliance, una agrupació europea d’empreses que defensen el reciclatge de tèxtil a tèxtil, és a dir, convertir residus tèxtils en nous materials per al mateix sector. La companyia treballa amb tecnologies per transformar residus tèxtils, inclosos el niló 6 i el niló 6,6, en nous materials. Aquest enfocament vincula el futur de la planta amb el reciclatge tèxtil i l’economia circular, tot i que el pla industrial concret per a Blanes encara s’haurà de concretar un cop es formalitzi la compravenda.
Llarga trajectòria
La fàbrica forma part de la història industrial del municipi. Les instal·lacions es van construir el 1967 com a ampliació de l’antiga SAFA, posteriorment vinculada a Nylstar, i acumulen més de mig segle d’activitat. Des del 2020 formaven part del grup belga Domo Chemicals, que va comprar la divisió europea de poliamida de Solvay.
La crisi de la planta es va accelerar per les dificultats del grup Domo a Europa i per la pèrdua de la cadena comercial que fins aleshores canalitzava part de les vendes. El canvi va ser brusc. Uns mesos abans del concurs, l’empresa havia arribat a plantejar un projecte d’ampliació per traslladar a Blanes part de la producció que es feia a França, segons va relatar fa uns mesos l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. La situació va girar quan les dificultats del grup van acabar afectant també la planta blanenca i la van deixar sense noves comandes.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
- La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
- El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- Necrològiques del 10 de juny de 2026