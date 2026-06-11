La Selva i l’Alt Empordà lideren l’augment d’afiliats a les comarques gironines
La ciutat de Girona presenta un creixement d'afiliats del 1,4% interanual, dels més baixos entre els municipis de més de 50.000 habitants
Les comarques gironines mantenen el creixement d’afiliats a la Seguretat Social al maig, però només la Selva i l’Alt Empordà avancen per sobre de la mitjana catalana. Totes dues registren un increment interanual del 2,7%, davant del 2,5% del conjunt del país, segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
A Catalunya, el nombre d’afiliats va augmentar en 90.885 persones respecte al maig de l’any passat i es va situar en 3.793.500 treballadors. L’augment es va estendre a totes les comarques i Aran, amb els increments més elevats a Aran (+4,4%), el Baix Penedès (+4,2%), Osona (+3,9%) i el Segrià (+3,3%).
A la demarcació de Girona, el Gironès continua sent la comarca amb més afiliats, amb 96.675 persones, però creix un 2,4%, una dècima per sota de la mitjana catalana. La Selva arriba als 85.045 afiliats i l’Alt Empordà als 67.785, totes dues amb una pujada del 2,7%. Per darrere se situen el Baix Empordà, amb 64.745 afiliats i un augment del 2,3%; la Garrotxa, amb 29.645 i un 2,2% més; el Pla de l’Estany, amb 16.335 i un increment del 2,1%; la Cerdanya, amb 9.450 i un 2%; i el Ripollès, amb 11.430 afiliats i una pujada de l’1,6%.
La lectura mensual també apunta a l’efecte de l’inici de la temporada turística. El Baix Empordà i la Selva són dues de les comarques catalanes amb més creixement respecte a l’abril, amb increments del 3,2% i del 3,1%, respectivament. En canvi, la ciutat de Girona presenta una evolució més discreta entre els municipis catalans de més de 50.000 habitants: arriba als 49.545 afiliats, un 1,4% més que un any enrere, un dels augments més baixos d’aquest grup.
Cau al 15% dels municipis
Als municipis de Catalunya, el nombre d’afiliats va augmentar o es va mantenir estable al 85% dels municipis, un total de 803 localitats. A la resta, 144 municipis, la xifra va disminuir. L’Idescat destaca que tots els municipis de més de 50.000 habitants van incrementar el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, encapçalats, en termes relatius, per Manresa (+4,2%), Vilanova i la Geltrú (+4,1%) i l’Hospitalet de Llobregat (+4%), seguits de Viladecans (+3,7%) i Sabadell (+3,6%).
Per sexes, l’augment interanual va ser més intens entre els homes, amb 50.145 afiliats més i un increment del 2,6%, que entre les dones, que van sumar 40.740 afiliades més, un 2,3%. Per edat, els creixements més destacats al conjunt de Catalunya es van concentrar en els dos extrems de la piràmide laboral: el grup de menys de 30 anys va créixer un 5,1% i el de 55 anys o més ho va fer un 5%.
La variació dels increments per sectors es veu afectada per la nova Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2025), una revisió de l’estructura anterior que s’utilitzava fins al desembre del 2025. Amb aquesta nova classificació, tots els sectors econòmics van incrementar el nombre d’afiliacions al maig excepte la construcció, que va baixar un 0,5% al conjunt de Catalunya, amb 1.120 afiliacions menys que un any enrere. El sector dels serveis va sumar 87.770 afiliacions i va créixer un 2,8%; la indústria va augmentar en 8.080 afiliacions, amb un increment de l’1,6%; i l’agricultura va créixer un 2,2%, amb 1.320 afiliacions més.
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