Els preus s'apugen dues dècimes al maig a les comarques gironines i la inflació interanual repunta al 3,5%
S'incrementen els serveis vinculats amb el turisme per l'arribada de l'estiu però llum i gas tanquen el mes a la baixa
Els preus s'han apujat dues dècimes aquest maig a les comarques gironines i la inflació interanual ha repuntat fins al 3,5%. L'arribada de l'estiu es deixa notar, perquè entre els serveis que més s'han encarit hi ha aquells vinculats amb el turisme. Durant el maig, els allotjaments s'han apujat un 7,6%, el mateix percentatge amb què també ho ha fet el transport de passatgers. Per la seva banda, el paquet format per llum, gas i carburants tanca el maig amb un descens de l'1,8%. Aquí dins, però, hi conviuen dues realitats. Perquè mentre l'electricitat i el gas s'han abaixat, els combustibles han anat a l'alça arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Pel que fa a la cistella de la compra, omplir la nevera ara és un 1,4% més car que fa un any.
Després de tancar l'abril amb un repunt del 0,7%, l'Índex de Preus al Consum (IPC) també acaba el maig a l'alça. En bona part, per l'arribada de la temporada alta. Això sí, l'increment ha estat més atenuat.
Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant el darrer mes a la demarcació els preus s'han encarit dues dècimes de mitjana (+0,2%). I com ja és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que s'apugen; i per l'altra, també aquells que davallen.
Anant a pams, i entrant més en detall, durant el maig les alces més altes s'han registrat amb els preus vinculats al turisme. Els allotjaments (hotels, apartaments, càmpings) s'han encarit un 7,6%. El mateix percentatge amb què també ho han fet els serveis de transport de passatgers. A més, l'hostaleria (bars i restaurants) ha apujat preus un 0,2%.
En paral·lel, els preus dels aliments també s'han encarit lleugerament. En concret, en un 0,4% durant aquest maig. Ara, anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana surt un 1,4% més car que fa un any.
La llum i el gas, a la baixa
A l'altre costat de la balança, és a dir entre aquells productes i serveis que s'han abaixat, destaca el paquet format pels subministraments bàsics i els carburants. Aquest maig, tanca el mes amb un descens de l'1,8%. La davallada s'explica però perquè tant l'electricitat com el gas s'han abaratit. I a l'hora de fer la mitjana, contraresten els augments que han continuat registrant els combustibles arran de l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
Aquest maig, a les comarques gironines, també s'han abaratit els preus de la roba i el calçat (-0,4%); els de les activitats recreatives, l'oci i la cultura (-0,4%), i els dels vehicles (-0,3%).
Fins al 3,5%
Els increments d'aquest maig, però, de retruc també es traslladen a la taxa de l'IPC interanual. Perquè del 3,3% amb què havia tancat l'abril, ara remunta fins al 3,5% (és a dir, dues dècimes més).
Mirant enrere en el calendari, aquesta és la taxa més elevada que s'ha registrat d'ençà de l'abril del 2023 (quan l'IPC interanual va tancar el mes al 3,9%). Sí que hi ha hagut altres mesos, al llarg d'aquests tres anys, en què s'ha fregat aquest percentatge, com l'abril del 2024 o aquest març passat (en que l'IPC interanual va situar-se al 3,4%). Però la situació contrasta amb la que es va viure durant tot el 2025, perquè al llarg de l'any passat la inflació sempre va mantenir-se per sota del 3%.
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