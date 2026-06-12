Mimma Gallery estrena a Girona el seu primer outlet de sofàs i matalassos de tota la península amb lliurament immediat
La firma inaugura a Sarrià de Ter un espai de més de 500 m² on els clients poden provar i comprar l’estoc al moment
La província de Girona es converteix en el pol d’atracció per als amants de la decoració i l'interiorisme amb una obertura comercial molt esperada. La reconeguda cadena de botigues de sofàs, descans i mobiliari Mimma Gallery, que ja compta amb una sòlida xarxa de 30 punts de venda repartits per tota la península, arriba per inaugurar un concepte completament inèdit en la seva trajectòria: el seu primer establiment exclusivament outlet. Aquest nou espai neix amb la voluntat de respondre a una demanda creixent d'aquells compradors que busquen peces de disseny per a la llar sense haver de renunciar a la qualitat, però gaudint de condicions econòmiques molt més avantatjoses. Amb aquesta estratègia, la marca s'apropa encara més al públic català, oferint una alternativa ideal per a tothom qui vol renovar la seva llar o decorar la seva segona residencia amb estil propi.
La gran novetat d'aquest nou establiment de Sarrià de Ter és que posa a l'abast de la ciutadania més de 500 m2 de superfície d’exposició totalment dedicada a la recerca del confort perfecte. A diferència d'altres establiments on els productes s'encarreguen per catàleg, l'essència d'aquest espai rau en el fet que els clients compren exactament la peça que estan veient i provant a la botiga, convertint l'estoc en un aparador viu i transparent. Qui s’hi apropi es trobarà amb una cuidada selecció de sofàs outlet, sofàs llit i matalassos barats que provenen de col·leccions anteriors o que es cataloguen com a peces úniques de la marca per renovació. L’atractiu principal de la proposta és que aquests articles mantenen intactes l'essència, els materials de primera línia i l'estètica característica de Mimma Gallery, amb l'únic canvi que es presenten a uns preus molt més econòmics i assequibles.
Un catàleg viu basat en el disseny i el lliurament immediat
A diferència de les botigues de mobiliari tradicionals, on els terminis d'espera es poden allargar durant setmanes, aquest espai destaca per la seva agilitat. Un dels grans avantatges competitius del projecte és que funciona sota el concepte de lliurament immediat, atès que tot el gènere forma part de l'estoc directe de l'exposició. Això significa que els clients poden adquirir butaques de lliurament ràpid i emportar-se-les a casa al moment, o rebre-les en un període de temps mínim. Aquesta rapidesa es combina amb una alta rotació de novetats permanents a la botiga. Com que el producte exposat és exactament el que es ven, sense opció a modificar mides, colors o entapissats, el catàleg canvia de forma constant i fa que cada visita es converteixi en una oportunitat nova de descobrir autèntiques ocasions.
A l'interior de la nau, l'assortiment de productes s'ha seleccionat minuciosament per satisfer qualsevol necessitat de descans. Els sofàs econòmics i les butaques barates comparteixen espai amb sofisticades butaques relax i propostes per al dormitori com matalassos barats i llits de gran confort. Tot i tractar-se de preus molt competitius, la marca fuig dels estàndards de fabricació massiva per centrar-se a oferir una relació de preu, disseny i qualitat òptima, que consideren incomparable dins del sector. D'aquesta manera, l'experiència de compra manté el llistó molt alt, assegurant que cada peça compleix amb les expectatives dels clients més exigents que busquen dissenys actuals que perdurin en el temps.
L'assessorament local com a clau de l'experiència
Més enllà dels preus exclusius i de la varietat de mobiliari, Mimma Gallery ha volgut traslladar el seu valor humà a aquest nou projecte professional. El públic que visiti les instal·lacions rebrà una atenció al punt de venda completament personalitzada. L'equip d'assessors de la botiga està preparat per orientar els clients de manera individual, ajudant-los a trobar el sofà, la butaca o el sistema de descans que millor s'adapti a la distribució del seu espai i a les seves necessitats. Aquest tracte proper i professional diferència l'establiment de les grans plataformes de venda digital. Així, l'elecció del mobiliari es converteix en una experiència guiada, tranquil·la i de total confiança per al consumidor local.
Per a tothom que vulgui explorar aquestes col·leccions i transformar la seva llar, el nou espai ja està preparat per rebre els primers visitants. Amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació i conèixer de primera mà els models disponibles abans de desplaçar-se de manera presencial, la firma ha posat en marxa un canal directe a través de la pàgina web oficial. A través d'aquesta plataforma digital, o bé mitjançant una consulta ràpida pel servei de WhatsApp de la botiga, els usuaris poden sol·licitar informació detallada sobre l'estoc actual, resoldre dubtes i planificar la seva visita a l'establiment per descobrir un nou univers on el confort i el disseny intel·ligent estan a l'abast de tothom.
On trobar Mimma Gallery Outlet:
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