El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i facturar per sobre dels 20 milions d'euros
Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat
Albert Segura
El sector de la pirotècnica preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb uns boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Les vendes han arrencat molt bé, i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla, que enguany cau en dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors.
Les empreses pirotècniques no s'han vist afectades per la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Ormuz, un fet que els permet mantenir una certa continuïtat en els preus, només lleugerament a l'alça per l'encariment general del nivell de vida. "La previsió podria estar en una forquilla d'entre 20 i 21 milions d'euros de facturació, estem parlant d'una pujada possiblement d'un 5%, els últims dies es pot vendre més o menys perquè la gent sempre s'anima a última hora", detalla Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
En aquest sentit, destaca que la despesa per família rodarà entre els 30 i 50 euros, tot i que han registrat casos de clients que s'han gastat grans quantitats de diners en lots de bateries. De fet, són cada cop més les persones que opten per adquirir lots, sobretot aquells que estan pensats per als més petits de la casa, amb molta font i molt de color, però també aquells que incorporen trons.
Kits per a persones sensibles al soroll
La campanya d'enguany manté algunes iniciatives que ja han funcionat en altres anys, com la de col·locar papereres i contenidors per a dipositar els petards ja fets servir o el manteniment d'un telèfon 900, com és el cas de la firma propietat de Vilardell, Petards CM, per resoldre dubtes davant l'ús de pirotècnia. Enguany, però, aquesta empresa ha incorporat com a novetat un kit per a persones sensibles al soroll, i que han desenvolupat de la mà de la Fundació Mira'm, del País Valencià.
"Es tracta d'un kit sensorial que conté uns dispositius per a les orelles, unes ulleres, un mastegador perquè es pugui gaudir de la revetlla", ha apuntat Vilardell, que ha destacat que, tot i que inicialment està pensat per a persones amb espectre autista, també és una bona solució per aquelles persones que no els agraden els sorolls forts.
Menys sonoritat
Tot i que la pirotècnia es defineix per so i llum, en els darrers anys s'ha estès la sensibilitat per a les persones que pateixen el soroll, així com les mascotes. Per aquest motiu, les empreses han desenvolupat línies específiques pensades per alleugerir una mica l'impacte que poden patir per Sant Joan.
Empreses de pirotècnia com La Traca han creat línies específiques orientades a aquest públic que vol gaudir de la revetlla, a la vegada que minimitzar les possibles molèsties que pugui ocasionar en el seu entorn, sempre amb la premissa que una en nit com la de Sant Joan el soroll és inevitable. Així, han potenciat coets sense tro, però que generen molt de color, o fonts sense espetecs, on la llum guanya la partida al so.
Productes locals
Les propostes arrelades al territori són un dels trets característics de les botigues de barri. És el cas de Petards 4x4, situada al barri de Merinals de Sabadell, i que han optat des de fa anys per batejar els seus productes pirotècnics amb elements de la ciutat, com les fonts de les Bruixes del Nord, en honor a una colla de diables de la ciutat, o de les Granotes del Ripoll, adoptant el nom d'uns dels capgrossos més estimats de la ciutat.
Aquest any l'homenatge s'ha centrat en dos dels gegants de la ciutat, l'Elisenda i en Roger. A la vegada, l'estreta relació que mantenen amb el Centre d'Esports Sabadell també ha fet que els dediquin diverses fonts. Enguany, a més, esperen que amb el 'playoff' d'ascens a Segons Divisió les vendes s'animin, sobretot per fer ambient abans del partit de tornada, just el cap de setmana previ a Sant Joan.
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