Women Evolution reuneix més de 200 professionals a Girona en defensa del lideratge femení
La tercera edició del congrés reconeix Pilar Barceló i Sara Arbós amb els WE Leadership Awards Girona 2026
El congrés Women Evolution Girona 2026 va reunir aquest dijous més de 200 directives, emprenedores, acadèmiques i professionals a l’Auditori del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona. La trobada, que arribava a la seva tercera edició, va posar el focus en el lideratge femení en àmbits com la salut, la innovació, la geopolítica, l’empresa familiar i la internacionalització.
La jornada va comptar amb 33 ponents i va voler donar veu a dones directives, empresàries i emprenedores, així com generar espais de coneixement i de relació entre les assistents. La benvinguda va anar a càrrec d’Anna Albar, directora general del Parc de Recerca i Innovació de la UdG, i la inauguració oficial la va fer Gemma Geis, vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona. Geis va destacar «la necessitat de seguir generant espais que connectin talent, fer xarxa entre dones professionals i d’empresa, impulsar la innovació i oportunitats per a les dones del territori».
Salut, empresa i geopolítica
Entre les ponents hi havia la directora executiva de la Fundació Puigvert, María Emilia Gil i Girbau; l’executiva i inversora Anna Navarro Schlegel; les expertes de Conversia Laura Botella i Alexandra Andrés; la directora i fundadora de l’Institut Cusidó, Maite Cusidó; la sòcia de RocaJunyent, Cloe Barnils, i l’experta en geopolítica Mayte Carrasco.
El congrés també va incloure un debat sobre empresa familiar, relleu generacional, innovació i internacionalització, amb la participació de Maite Casademunt, directora creativa i presidenta de Lola Casademunt; Isabel Nogueroles, experta en lideratge i empresa familiar, i Belén Larruy, CEO de Guillermina Baeza. També hi van participar directives i emprenedores del territori com Laura Erra, de Liquats Vegetals; Maria Trias, de Biscuits; Patricia Aymà, de Benviro, i Diana Ballart, de Smart Lollipop.
Reconeixements al lideratge
Un dels moments destacats de la jornada va ser el lliurament dels WE Leadership Awards Girona 2026, que reconeixen dones del territori per la seva trajectòria i impacte social. Les guardonades d’aquesta tercera edició van ser Pilar Barceló, presidenta de la Fundació Arcadi, amb el Premi Lideratge compromès amb projectes socials, i Sara Arbós, CEO de Bellapart, amb el Premi a l’Empresària Inspiradora i Referent.
Els premis van ser presentats per Juliana Vilert, directora de Persones i Organització a BSM i membre del Comitè Científic de Women Evolution, i entregats per M. Rosa Agustí, presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries, i Olga Escriu, representant de la Fundació FIDEM.
La jornada es va tancar amb una actuació de la cantant, pianista i compositora Clara Luna. El congrés va comptar amb el suport d’institucions, empreses i entitats vinculades a la promoció del talent, el lideratge i la salut de la dona professional i d’empresa.
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