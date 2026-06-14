Avincla celebra cent anys a Girona reivindicant la proximitat com a clau del seu creixement
L'assessoria, nascuda com Can Triadú, ha crescut fins a tenir quatre oficines a Girona i una cartera de serveis 360 graus
Avincla celebra aquest any el seu centenari a Girona després d’un segle d’evolució al costat de les petites i mitjanes empreses, els professionals i les organitzacions empresarials de la demarcació. La firma, que va néixer com a Can Triadú i que posteriorment va evolucionar cap a Assessoria Triadú i A.T.S.A, ha crescut fins a convertir-se en una estructura amb quatre oficines gironines, a Girona, Figueres, Puigcerdà i Banyoles, i amb una cartera de serveis que ja va molt més enllà de l’assessorament fiscal i laboral tradicional.
«El secret ha estat saber evolucionar sense perdre l’essència», resumeix Xavier Ibarzo, director de l’àrea legal de Girona. Aquesta essència, explica, és la proximitat amb el client, un tret que la firma considera inseparable de la seva trajectòria. L’empresa va néixer com moltes altres iniciatives gironines, amb una estructura familiar i una relació molt directa amb el teixit econòmic local. Amb els anys, aquest model s’ha anat professionalitzant, però la voluntat ha estat mantenir el contacte de confiança amb els clients de sempre. A la demarcació, Avincla compta actualment amb uns 35 professionals i preveu una facturació d’uns 3 milions d’euros aquest any. La seva activitat s’inscriu dins d’una firma que suma 26 oficines, principalment a Catalunya, amb presència també a Andorra i en expansió cap a altres punts com Madrid i València. En conjunt, l’organització se situa al voltant dels 350 treballadors i preveu acostar-se als 400, amb una facturació global d’uns 25 milions d’euros.
La transformació més recent va arribar amb la integració sota el paraigua de Morison i el posterior rebranding a Avincla, ara fa dos anys. Segons Ibarzo, la incorporació a una estructura més àmplia va respondre a la necessitat clara de donar més serveis als clients sense obligar-los a buscar proveïdors externs. «Abans, els serveis que no podíem oferir els externalitzàvem. Ara podem donar una resposta més especialitzada des de dins de la casa», explica. El canvi de marca també va voler deixar clar quin era el nucli del projecte. Avincla remet al vincle, a la relació entre el professional i el client. La firma defensa que aquest lligam és el que ha permès mantenir clients durant dècades, fins i tot en processos de relleu generacional. «Ens trobem amb clients que recorden que ja venien amb el seu pare o amb el seu avi. Que una tercera generació continuï confiant en nosaltres és un motiu d’orgull», afirma Ibarzo.
Avui, l’assessoria gironina ofereix serveis 360 graus que van més enllà de l’àmbit fiscal i laboral, amb àrees com el servei legal, la consultoria, el control de gestió, el corporate finance, el comerç exterior o la global mobility. L’objectiu és que les empreses trobin en una mateixa firma respostes especialitzades sense perdre l’interlocutor de confiança. Aquest model s’adreça especialment a l’empresa familiar, molt arrelada a les comarques gironines.
La firma vol enfocar el centenari mirant cap al futur, amb una jornada de debat amb empresaris de la zona sobre la continuïtat del teixit empresarial gironí. Entre els grans reptes hi ha la intel·ligència artificial, que ja arriba a les consultes dels clients. Ibarzo defensa que la tecnologia obliga a actualitzar-se, però també a reivindicar el valor del criteri professional: «Preferim un bon servei abans que una solució ràpida i mal feta». Amb aquesta idea, Avincla encara la nova etapa amb la voluntat de créixer a Girona, consolidar serveis més especialitzats i mantenir la proximitat que l’ha acompanyat durant un segle.
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