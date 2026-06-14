Frit Ravich presenta al ministre Hereu el seu pla estratègic amb un nou centre productiu
El ministre d'Indústria visita les instal·lacions de l'empresa per conèixer els reptes i oportunitats del sector alimentari
DdG
L’empresa Frit Ravich va rebre divendres passat el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en una trobada per compartir els principals reptes i oportunitats que afronta la indústria alimentària.
Durant la jornada, la companyia va presentar el seu full de ruta estratègic i els projectes que impulsaran el seu desenvolupament en els propers anys. Entre les iniciatives més destacades hi figura la construcció d’un nou centre productiu adjacent a les instal·lacions actuals de Maçanet de la Selva. Aquesta inversió ha de reforçar la capacitat industrial de Frit Ravich i contribuir a incrementar la seva competitivitat.
El ministre també va visitar les oficines centrals i el centre logístic de la companyia, una infraestructura que permet a l’empresa gestionar la distribució de productes a tot el mercat nacional i internacional. En aquest sentit, Frit Ravich va reafirmar el seu compromís amb un model de creixement sostenible i innovador.
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