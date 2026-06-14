Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
La iniciativa, plantejada com un parc d’economia circular, s’ubicaria en una part de les instal·lacions de Nylstar i està impulsada pels propietaris d’ACIN
Blanes té sobre la taula un projecte industrial d’uns 500 milions d’euros per crear un gran parc d’economia circular en una part de les instal·lacions de Nylstar. La iniciativa, impulsada pels propietaris d’ACIN Recycling Metals, els germans Joan i Gerard Campmajó, preveu tractar i reaprofitar diferents tipus de residus industrials i podria generar entre 500 i 600 llocs de treball. L’operació, però, encara depèn de l’entrada d’un operador del sector i de l’obtenció dels permisos administratius.
El projecte no forma part de l’activitat actual d’ACIN, centrada sobretot en el reciclatge metàl·lic, sinó que es planteja com una iniciativa diferenciada. Joan Campmajó explica, en declaracions a Diari de Girona, que la dimensió econòmica de l’operació supera la seva capacitat inversora i que el futur soci haurà d’aportar capital, però també coneixement en el tractament dels materials que es volen incorporar al parc.
De Nylstar al reciclatge industrial
La idea és aprofitar una part del recinte industrial de Nylstar per crear diferents línies de valorització. ACIN és propietària del recinte de Nylstar des del 2024, quan va comprar els actius de l’antiga tèxtil en el marc del procés concursal. A diferència del negoci actual de l’empresa, centrat en el metall, el nou espai estaria pensat per tractar altres residus industrials i oferir als clients un servei més ampli.
"Nosaltres fins ara només ens hem dedicat principalment al reciclatge metàl·lic, però tenim molts proveïdors que també tenen plàstic, matalassos, tèxtil o residu industrial", assenyala Campmajó. El plantejament, afegeix, és dividir el parc en diferents activitats especialitzades, amb possibles sinergies entre elles.
El recinte de Nylstar té uns 200.000 metres quadrats, segons detalla el promotor. L’activitat tèxtil reactivada pel grup xinès Zhejian Aixiner Stockings ocupa uns 40.000 metres quadrats, al voltant del 20% de les instal·lacions. El parc d’economia circular es planteja per a la resta del complex, uns 160.000 metres quadrats, prop del 80% de la superfície. Aquesta distribució permetria mantenir la filatura i, alhora, obrir una nova línia d’activitat industrial vinculada al reciclatge i a la valorització de residus.
A l’espera del soci i els permisos
El calendari encara no està tancat. Campmajó situa després de l’estiu l’horitzó per signar l’acord amb l’operador que hauria d’entrar al projecte. A partir d’aquí, els promotors preveuen iniciar la tramitació dels permisos. El ritme final dependrà del procediment administratiu i de la complexitat de les autoritzacions necessàries.
Els promotors han mantingut converses amb diferents operadors per poder arribar a un acord, però el plantejament passa per incorporar un soci del sector. Campmajó assegura que les negociacions estan avançades amb un dels grans operadors de l’Estat, tot i que evita concretar-ne el nom mentre no hi hagi la signatura. "Estem buscant un soci del sector que no només ens ha de portar capital, sinó també coneixement", afirma.
L’Ajuntament de Blanes confirma que coneix la iniciativa i que manté converses amb els propietaris d'ACIN. L’alcalde, Jordi Hernández, explica a aquest diari que es reuneix sovint amb Joan Campmajó i que el consistori està al cas del projecte. "Coneixem perfectament el projecte que té d’economia circular i la veritat és que ens agrada, ens motiva i hi estem treballant", afirma.
Hernández també deixa clar que la tramitació serà complexa. "No són llicències fàcils d’aconseguir", adverteix l’alcalde, que apunta que properament hi ha prevista una reunió per intentar desencallar els diferents tràmits. El batlle remarca que el projecte no depèn només de l’Ajuntament, sinó que també hi intervé la Generalitat de Catalunya.
El consistori veu amb bons ulls tant la continuïtat de la filatura com la possibilitat que el recinte incorpori nova activitat vinculada a l’economia circular. Hernández destaca que l’Ajuntament està "molt content" perquè es mantingui l’activitat de Nylstar i perquè una empresa catalana "arrelada" al territori treballi en un projecte que considera important per al municipi.
El nou mapa industrial del municipi
ACIN Recycling Metals va entrar a Nylstar el 2024 després de comprar les instal·lacions per 8 milions d’euros en el marc del concurs de creditors. L’empresa de gestió de residus va ser l’única que va presentar oferta i va acabar doblant la proposta inicial, de 4 milions, fins a obtenir l’aval de l’administració concursal i del comitè d’empresa. Aquella operació va permetre evitar la venda fragmentada dels actius i mantenir oberta la porta a nova activitat industrial en un recinte històric per a Blanes.
La reactivació de la filatura ha arribat de la mà del grup xinès Zhejiang Aixiner Stockings, que ha llogat la nau principal per reprendre la producció de fils de niló. La planta de Blanes és la primera fàbrica del grup fora de la Xina i ha arrencat amb gairebé 30 treballadors, la majoria antics empleats de Nylstar. ACIN manté la propietat del complex i reserva la resta de l’espai per al projecte d’economia circular.
L’interès del grup gironí per Blanes també es va estendre a Domo Polymer Solutions Spain, una altra planta industrial del municipi que també va entrar en liquidació. ACIN va estudiar l’operació, però finalment no va presentar oferta. La unitat productiva ha estat adjudicada a la britànica Epoch Biodesign per més de 6,5 milions d’euros i amb el compromís de mantenir 60 treballadors, en plena reordenació industrial al municipi.
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