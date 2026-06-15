El Cercle Empresarial de Girona se suma a la lluita contra l’esclerosi múltiple amb un sopar solidari
La cinquena edició de la vetllada, celebrada a la Finca Mas Batlle, distingeix la Fundació Girona FC, el Bàsquet Girona i Tactic Sport
La Fundació Esclerosi Múltiple va ser la beneficiària de la cinquena edició del Sopar Solidari del Cercle Empresarial Girona, celebrat aquest divendres a la Finca Mas Batlle. La vetllada va reunir prop de 200 persones entre empresaris, representants institucionals i membres de la societat civil gironina per donar suport a les persones afectades per aquesta malaltia.
L’acte va combinar solidaritat, reconeixement empresarial i testimonis de superació. Durant els parlaments institucionals, es va posar en valor el paper de l’empresariat com a motor econòmic i social del territori i es va destacar la tasca que desenvolupa la FEM en l’acompanyament de les persones que conviuen amb l’esclerosi múltiple.
Al llarg de la nit, els assistents van poder conèixer de prop la feina de la Fundació Esclerosi Múltiple, una entitat de referència a Catalunya en l’atenció, la neurorehabilitació, la inserció laboral i el suport a les més de 13.000 persones afectades per aquesta malaltia.
Reconeixements empresarials
Un dels moments més emotius de la vetllada van ser els testimonis de persones amb esclerosi múltiple, que van compartir les seves experiències de superació i esperança. Les intervencions van estar acompanyades d’actuacions musicals, que van aportar un to proper a la celebració.
En el marc del sopar, el Cercle Empresarial Girona també va lliurar els seus reconeixements anuals. La Fundació Girona FC va rebre el guardó a la Trajectòria; el Bàsquet Girona, el reconeixement al Creixement, i Tactic Sport, el premi a l’Excel·lència, per la seva contribució social, esportiva i empresarial.
La nit va culminar amb el tradicional sorteig solidari i amb l’entrega d’un xec simbòlic a la Fundació Esclerosi Múltiple. Des del Cercle Empresarial Girona es va agrair la implicació de les empreses col·laboradores, patrocinadors, institucions i assistents que van fer possible una nova edició de la iniciativa.
Subscriu-te per seguir llegint
- La dona de vermell en els Planeta
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
- Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
- La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»