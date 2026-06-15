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El Cercle Empresarial de Girona se suma a la lluita contra l’esclerosi múltiple amb un sopar solidari

La cinquena edició de la vetllada, celebrada a la Finca Mas Batlle, distingeix la Fundació Girona FC, el Bàsquet Girona i Tactic Sport

Imatge del Sopar Solidari del Cercle Empresarial Girona.

Imatge del Sopar Solidari del Cercle Empresarial Girona. / Toni Vilches

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Redacció

Redacció

Girona

La Fundació Esclerosi Múltiple va ser la beneficiària de la cinquena edició del Sopar Solidari del Cercle Empresarial Girona, celebrat aquest divendres a la Finca Mas Batlle. La vetllada va reunir prop de 200 persones entre empresaris, representants institucionals i membres de la societat civil gironina per donar suport a les persones afectades per aquesta malaltia.

L’acte va combinar solidaritat, reconeixement empresarial i testimonis de superació. Durant els parlaments institucionals, es va posar en valor el paper de l’empresariat com a motor econòmic i social del territori i es va destacar la tasca que desenvolupa la FEM en l’acompanyament de les persones que conviuen amb l’esclerosi múltiple.

Imatge del sopar solidari al Mas Batlle de Girona

Imatge del sopar solidari al Mas Batlle de Girona / Toni Vilches

Al llarg de la nit, els assistents van poder conèixer de prop la feina de la Fundació Esclerosi Múltiple, una entitat de referència a Catalunya en l’atenció, la neurorehabilitació, la inserció laboral i el suport a les més de 13.000 persones afectades per aquesta malaltia.

Reconeixements empresarials

Un dels moments més emotius de la vetllada van ser els testimonis de persones amb esclerosi múltiple, que van compartir les seves experiències de superació i esperança. Les intervencions van estar acompanyades d’actuacions musicals, que van aportar un to proper a la celebració.

Imatge del Sopar Solidari del Cercle Empresarial Girona.

Imatge del Sopar Solidari del Cercle Empresarial Girona. / Toni Vilches

En el marc del sopar, el Cercle Empresarial Girona també va lliurar els seus reconeixements anuals. La Fundació Girona FC va rebre el guardó a la Trajectòria; el Bàsquet Girona, el reconeixement al Creixement, i Tactic Sport, el premi a l’Excel·lència, per la seva contribució social, esportiva i empresarial.

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La nit va culminar amb el tradicional sorteig solidari i amb l’entrega d’un xec simbòlic a la Fundació Esclerosi Múltiple. Des del Cercle Empresarial Girona es va agrair la implicació de les empreses col·laboradores, patrocinadors, institucions i assistents que van fer possible una nova edició de la iniciativa.

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El Cercle Empresarial de Girona se suma a la lluita contra l’esclerosi múltiple amb un sopar solidari

El Cercle Empresarial de Girona se suma a la lluita contra l’esclerosi múltiple amb un sopar solidari

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