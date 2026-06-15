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Confirmat per la Seguretat Social: així es pot cobrar el subsidi per a majors de 52 anys i l’Ingrés Mínim Vital alhora

Si els ingressos no superen la renda garantida de la llar i s’avisa el SEPE abans de començar a cobrar les dues prestacions, la Seguretat Social ho pot acceptar

L'edifici de la Seguretat Social, al carrer Santa Eugènia de Girona

L'edifici de la Seguretat Social, al carrer Santa Eugènia de Girona / Marc Martí Font

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Álex Pareja

La Seguretat Social ha confirmat que es pot cobrar el subsidi per a majors de 52 anys i l’Ingrés Mínim Vital simultàniament, però només sota dues condicions molt importants. Perquè això sigui possible, els ingressos totals de la persona no poden superar la renda garantida de la llar que estableix l’IMV. A més, és obligatori avisar el SEPE abans de començar a cobrar les dues prestacions alhora.

El subsidi i l’Ingrés Mínim Vital

El subsidi per a majors de 52 anys és una prestació de la Seguretat Social que es concedeix a persones que han assolit aquesta edat i que no tenen dret a la jubilació ordinària. Aquesta ajuda està pensada per a qui ha perdut la feina i no pot accedir a la jubilació perquè no ha cotitzat el temps suficient.

El subsidi té una quantia que es calcula segons els anys cotitzats i pot arribar fins al 80% del salari mínim interprofessional. L’Ingrés Mínim Vital, d’altra banda, és una ajuda de l’Estat per a persones i llars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

Un despatx de la Seguretat Social.

Un despatx de la Seguretat Social. / EFE

Aquesta prestació es concedeix quan els ingressos de la llar no arriben a la renda garantida que estableix el Govern. L’IMV es calcula segons el nombre de persones que viuen a la llar i pot arribar fins als 600 euros mensuals per a una persona sola.

Quan es poden cobrar alhora

Per cobrar totes dues prestacions simultàniament, cal complir dues condicions fonamentals. Primer, els ingressos totals de la persona no poden superar la renda garantida de la llar que estableix l’IMV. Això vol dir que, si el subsidi per a majors de 52 anys ja supera la renda garantida, no es pot cobrar l’IMV.

Segon, és obligatori avisar el SEPE abans de començar a cobrar les dues prestacions. Si no s’avisa abans de començar a cobrar l’IMV mentre es rep el subsidi per a majors de 52 anys, es pot perdre el dret a una de les dues ajudes.

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El SEPE pot considerar que no s’ha complert l’obligació d’informar i pot suspendre el subsidi. A més, es pot exigir la devolució del que s’ha cobrat indegudament. Per això és fonamental avisar abans de començar a cobrar les dues prestacions.

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