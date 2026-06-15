El gironí Josep Maria Recasens prendrà dimecres possessió com a nou conseller delegat d’Indra
Assumirà el càrrec dues setmanes abans de la junta d’accionistes que ha de ratificar els últims nomenaments de la companyia
El gironí Josep Maria Recasens prendrà possessió com a nou conseller delegat (CEO) d’Indra aquest dimecres, 17 de juny, després de ser nomenat el passat 26 de maig en substitució de José Vicente de los Mozos, que feia prop de tres anys que ocupava el càrrec.
De fet, la seva presa de possessió es produirà tot just dues setmanes abans que se celebri la junta general d’accionistes de la companyia tecnològica i de defensa, que tindrà lloc el dia 30, i on es ratificaran els nomenaments decidits en els darrers mesos.
Així, els accionistes d’Indra hauran de donar el vistiplau a Recasens com a CEO i a Ángel Simón com a president no executiu —després de ser designat a principis del passat mes d’abril en substitució d’Ángel Escribano— en aquesta nova etapa de la companyia.
Trajectòria professional
Recasens, la trajectòria professional del qual ha estat lligada des del principi al món del motor, era, des del novembre de l’any passat, director d’Estratègia, Gestió de Productes i Programes a escala mundial del Grup Renault, càrrec que se sumava al de director general de Grup Renault Iberia i conseller delegat d’Ampere, la divisió de vehicles elèctrics i programari del Grup Renault.
Recasens, natural de Girona, arriba a aquest nou càrrec amb 50 anys. És enginyer d’Organització Industrial per la Universitat de Girona i té un màster en Enginyeria de l’Automoció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i un MBA per Esade. Va començar la seva carrera laboral el 2002.
El juny del 2021 es va incorporar a Renault Group com a director d’Estratègia i Desenvolupament de Negoci, contribuint al desenvolupament d’aliances estratègiques, i el gener del 2023 va ser nomenat president i director general de Renault Group Iberia. Recasens era, a més, president de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), on ha liderat iniciatives per impulsar la transformació del sector cap a una mobilitat més sostenible i digitalitzada, i que també escollirà aquesta mateixa setmana el seu nou líder.
El nou CEO d’Indra comparteix la mateixa trajectòria professional que el seu antecessor, José Vicente de los Mozos, que també provenia de Renault, en un context en què les empreses de defensa exploren convergències amb el sector del motor, fins al punt de reconvertir fàbriques automobilístiques per cobrir la demanda creixent del sector de la defensa.
El gironí arriba en un moment crucial per a la multinacional, en què haurà d’afrontar el repte de convertir-se en ‘campió’ de la indústria de defensa espanyola i estudiar si és factible reactivar la fusió amb la companyia familiar dels germans Ángel i Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
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