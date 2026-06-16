86 empreses i entitats gironines reben un distintiu que acredita pràctiques de sostenibilitat
La certificació Biosphere avalua la incorporació de criteris ambientals, socials i de gestió responsable
La Cambra de Comerç de Palamós i la Cambra de Comerç de Girona han lliurat aquest dilluns, al Castell de Calonge, 86 certificacions Biosphere a empreses i entitats de les comarques Ggironines. Es tracta d’un distintiu que acredita que les organitzacions han treballat durant l’any per incorporar criteris de sostenibilitat en la seva gestió, amb mesures vinculades a l’impacte ambiental, la responsabilitat social, l’accessibilitat, la planificació interna i la relació amb el territori.
Del total de certificacions lliurades en l’edició 2026, 67 corresponen a empreses i entitats que han renovat el distintiu i 19 són noves incorporacions. La xifra representa un increment del 18% respecte a l’any anterior i consolida la tercera edició del programa.
La certificació Biosphere no es limita al lliurament d’un diploma, sinó que comporta un procés anual de formació, assessorament, auditories i espais de treball intern. L’objectiu és que les empreses incorporin la sostenibilitat de manera progressiva en la presa de decisions i en el funcionament ordinari de l’organització.
L’acte ha reunit representants institucionals i del teixit empresarial del territori. La conferència inaugural ha anat a càrrec del professor Jaume Marín, que ha plantejat una visió àmplia de la sostenibilitat, més enllà de la dimensió ambiental. Marín ha defensat que també cal tenir en compte la diversitat de necessitats de les persones i ha proposat incorporar una pregunta en la relació amb els clients: "Quines necessitats especials tens?".
En representació de les empreses certificades, Francesc Alsius, de l’Hotel Mediterrani, ha agraït a la Cambra l’impuls del programa i n’ha destacat la utilitat per a les empreses familiars. Segons ha explicat, la certificació ajuda a ordenar processos interns de reflexió i planificació estratègica i ofereix eines per avançar en sostenibilitat ambiental i social. També ha remarcat que, sense iniciatives d’aquest tipus, moltes empreses tindrien dificultats per saber per on començar.
La cloenda ha anat a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, que ha destacat que les certificacions són el resultat d’un any de treball dins de les organitzacions participants. "Aquestes accions no són només mèrit de les persones que avui recullen el diploma, sinó de tots els equips que les han fet possibles. Són les persones les que han pres aquestes decisions i les que impulsen aquest canvi, és aquest humanisme el que remou consciències", ha afirmat.
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