Barcelona acull des d'aquest dimarts el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
Felip VI intervindrà dijous en l’esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica, que comptarà amb dirigents polítics, empresarials i acadèmics
Cristina Buesa
Barcelona acollirà a partir d’aquest dimarts i fins dijous la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, una iniciativa impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa que convertirà la capital catalana en punt de trobada de responsables polítics, representants institucionals, directius empresarials, acadèmics, científics i experts internacionals per debatre sobre els grans desafiaments econòmics i socials de l’arc mediterrani.
Després de les edicions celebrades a València i Màlaga, el fòrum arriba a Barcelona sota el lema Un mar de compromisos. La trobada aspira a fer un pas més enllà del diagnòstic dels problemes compartits pels territoris mediterranis i avançar cap a propostes concretes i aliances capaces de traduir-se en projectes amb impacte real.Després de les edicions celebrades a València i Màlaga, el fòrum arriba a Barcelona sota el lema ‘Un mar de Compromisos’, una declaració d’intencions amb què la trobada aspira a fer un pas més enllà del diagnòstic dels problemes compartits pels territoris mediterranis i avançar cap a propostes concretes i aliances capaces de traduir-se en projectes amb impacte real.
L’obertura tindrà lloc aquesta nit a la Fundació Joan Miró amb l’acte de benvinguda, titulat La cultura com a primer compromís. La vetllada comptarà amb el president de Prensa Ibérica, Javier Moll; el president del Parlament, Josep Rull; l’escriptor Eduardo Mendoza, i el músic i director Jordi Savall. L’acte inclourà la interpretació de Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes, a càrrec d’Hespèrion XXI i músics de diferents països mediterranis.L’obertura tindrà lloc dimarts a la nit a la Fundació Joan Miró amb l’acte de benvinguda titulat "La cultura com a primer compromís". La vetllada comptarà amb la participació del president de Prensa Ibérica, Javier Moll; del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; de l’escriptor Eduardo Mendoza, premi Princesa d’Astúries de les Lletres, i del músic i director Jordi Savall. L’acte inclourà a més una interpretació de ‘Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes’, a càrrec d’Hespèrion XXI i músics procedents de diferents països mediterranis.
Personalitats
Les sessions centrals es desenvoluparan demà i dijous a CosmoCaixa Barcelona i s’estructuraran entorn de tres eixos: estabilitat, prosperitat i persones. Les sessions centrals es desenvoluparan dimecres i dijous a CosmoCaixa Barcelona i s’estructuraran entorn de tres grans eixos: estabilitat, prosperitat i persones. L’edició d’aquest any reunirà algunes de les principals veus polítiques, econòmiques i acadèmiques vinculades al present i al futur del Mediterrani.Un dels moments més destacats serà la intervenció del rei Felip VI, prevista per a la jornada de dijous. El fòrum comptarà amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la presidenta de les Balears, Marga Prohens; el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.Un dels moments més destacats serà la intervenció de Felip VI, prevista per a la jornada de dijous. El fòrum comptarà així mateix amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la presidenta de les Balears, Marga Prohens; el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras; i el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
També hi intervindran responsables europeus i internacionals com Josep Borrell, president del Cidob i ex alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors; Jaume Duch, conseller de la Unió Europea i Acció Exterior; Javier Colomina, representant especial del secretari general de l’OTAN per al Veïnat Sud, i Dubravka Suica, comissària europea per al Mediterrani.També hi participaran responsables europeus i internacionals com Josep Borrell, president del CIDOB i ex alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors; Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior; Javier Colomina, representant especial del secretari general de l’OTAN per a la Veïnat Sud; i Dubravka Šuica, comissària europea per al Mediterrani.
La reflexió sobre el context geopolític internacional tindrà un paper destacat en una edició que abordarà qüestions com ara l’estabilitat regional, la democràcia, la polarització política, el multilateralisme i el futur de les relacions euromediterrànies. Entre els participants hi figuren la periodista i historiadora Anne Applebaum i representants de l’àmbit universitari com Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; Wail Benjelloun, exrector de la Universitat Mohammed V de Rabat, i Josep Maria Garrell, president de l’European University Association.La reflexió sobre el context geopolític internacional tindrà un paper destacat en una edició que abordarà qüestions com l’estabilitat regional, la democràcia, la polarització política, el multilateralisme i el futur de les relacions euromediterrànies. Entre els participants figuren la periodista i historiadora Anne Applebaum i representants de l’àmbit universitari com Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; Wail Benjelloun, ex rector de la Universitat Mohammed V de Rabat; i Josep Maria Garrell, president de l’European University Association.
El bloc dedicat a la prosperitat reunirà alguns dels principals directius empresarials amb activitat al Mediterrani. Hi participaran Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, conseller delegat d’Iberdrola Espanya; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, conseller delegat de Cellnex Iberia; Marta Colet, directora de concessions de Veolia; José Luis Vilar, director general del grup Nealis; Raquel Pont, sòcia responsable de la regió mediterrània d’NTT Data; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Carlota Pi, cofundadora i consellera delegada d’Holaluz, i Denis O’Brien, president de Camiral i amfitrió de la Ryder Cup del 2031.El bloc dedicat a la prosperitat reunirà alguns dels principals directius empresarials amb activitat al Mediterrani. Hi participaran Gonzalo Gortázar, consellera delegat de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, consellera delegat d’Iberdrola España; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, consellera delegat de Cellnex Iberia; Marta Colet, directora de Concesiones de Veolia; José Luis Vilar, director general del Grup Nealis; Raquel Pont, sòcia responsable de la regió Mediterrani de NTT DATA; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Carlota Pi, cofundadora i consellera delegada d’Holaluz; Denis O’Brien, president de Camiral i amfitrió de la Ryder Cup del 2031; i Gonzalo Carbó, director general de Nuclear d’Endesa.
L’agenda econòmica inclourà debats que tractaran sobre competitivitat global, inversió, innovació aplicada, transformació digital, emprenedoria, connectivitat, infraestructures, energia i transició climàtica. També s’abordaran qüestions relacionades amb la gestió i regeneració de l’aigua, un dels grans desafiaments dels territoris mediterranis, així com la descarbonització industrial i la recerca de models de creixement sostenibles.L’agenda econòmica inclourà a més debats sobre competitivitat global, inversió, innovació aplicada, transformació digital, emprenedoria, connectivitat, infraestructures, energia i transició climàtica. També s’abordaran qüestions relacionades amb la gestió i regeneració de l’aigua, un dels grans desafiaments dels territoris mediterranis, així com la descarbonització industrial i la recerca de models de creixement més sostenibles.
La jornada de dijous posarà el focus en les persones i en els desafiaments vinculats a la cohesió social, l’habitatge, la mobilitat, l’ocupació, el talent i la qualitat de vida. Hi intervindran el filòsof Francesc Torralba; el conseller delegat de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el conseller delegat d’Iryo, Fabrizio Favara; el president de Baleària, Adolfo Utor; la consellera delegada global d’Eurofirms, Anna Golsa, i Tomàs Font, vicepresident i director general per al sud d’Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting.La jornada de dijous posarà el focus en les persones i en els desafiaments vinculats a la cohesió social, la vivenda, la mobilitat, l’ocupació, el talent i la qualitat de vida. Intervindran, entre d’altres, el filòsof Francesc Torralba; el conseller delegat de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el conseller delegat d’Iryo, Fabrizio Favara; el president de Baleària, Adolfo Utor; la consellera delegada global d’Eurofirms Group, Anna Golsa, i Tomàs Font, vicepresidenta i director general per al sud d’Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting.
El programa dedicarà diferents espais a la bioeconomia circular, l’economia blava, la sostenibilitat, la ciència, la innovació i la salut. Hi participaran Marc Palahí, director executiu de Circular Bioeconomy Alliance; Céline Cousteau; Mercè Conesa, consellera delegada de Barcelona Global; Laureà Fanega, director executiu de la Dècada dels Oceans de la Unesco; Ferran Adrià, president d’elBullifoundation; Najat Kanaache; Begoña Rodrigo; Rosario Sánchez, secretària d’Estat de Turisme; Mireia Prieto, directora regional per a l’Europa occidental de Booking, i Julián Nuño, director general d’estratègia de DKV Seguros.El programa dedicarà així mateix diferents espais a la bioeconomia circular, l’economia blava, la sostenibilitat, la ciència, la innovació i la salut. Hi participaran Marc Palahí, director executiu de Circular Bioeconomy Alliance; l’exploradora i documentalista Céline Cousteau; Mercè Conesa, consellera delegada de Barcelona Global; Laureà Fanega, director executiu de la Década de los Océanos de la Unesco; Ferran Adrià, president delBullifoundation; la xef Najat Kanaache; la cuinera Begoña Rodrigo; Rosario Sánchez, secretària d’Estat de Turisme; Mireia Prieto, directora regional per a Europa Occidental de Booking; i Julián Nuño, director general d’Estratègia de DKV Seguros.
Un altre moment central serà la taula rodona que aplegarà cinc alcaldes de ciutats mediterrànies per analitzar reptes compartits en habitatge, mobilitat, sostenibilitat i transformació urbana. Hi participaran Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; María José Catalá, alcaldessa de València; Francisco de la Torre, alcalde de Màlaga; Noelia Arroyo, alcaldessa de Cartagena, i Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma.Un altre dels moments centrals serà la taula rodona que reunirà cinc alcaldes de ciutats mediterrànies per analitzar reptes compartits en àmbits com la vivenda, la sostenibilitat i la transformació urbana. Hi participaran Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; María José Catalá, alcaldessa de València; Francisco de la Torre, alcalde de Màlaga; Noelia Arroyo, alcaldessa de Cartagena; i Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, que en alguns casos repeteixen participació any rere any.
Prensa Ibérica
Durant les dues jornades, les converses, entrevistes, diàlegs i taules rodones seran conduïdes per periodistes i directius de les capçaleres mediterrànies de Prensa Ibérica. Entre ells hi figuren Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Gemma Martínez, directora d’EL PERIÓDICO; Albert Sáez, director general de Continguts; Martí Saballs, director d’Informació Econòmica; Sergi Saborit, subdirector d’EL PERIÓDICO; Natàlia Rios, cap d’Economia; Joan Cañete, director d’Estratègia; Joan Carles Martí, director de Levante-EMV; Toni Cabot, director d’Informació; Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza; Josep Lluís Micó, director de Regió7; Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona; Ángel Báez, director de Mediterráneo; Pau Arenós, director de Cata Mayor, i Juan Carlos Lozano, coordinador d’Actius.Durant les dues jornades, les converses, entrevistes, diàlegs i taules rodones estaran conduïdes per periodistes i directius de les capçaleres mediterrànies de Prensa Ibérica. Entre ells figuren el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll; Gemma Martínez, directora d’El Periódico; Albert Sáez, director general de Continguts de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director d’Informació Econòmica; Sergi Saborit, subdirector d’El Periódico; Natàlia Rios, cap d’Economia d’EL PERIÓDICO; Joan Cañete, director d’Estratègia de l’Oficina de Projectes Editorials; Joan Carles Martí, director de Levante-EMV; Toni Cabot, director d’Informació; Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza; Josep Lluís Micó, director de Regió7; Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona; Ángel Báez, director de Mediterráneo; Pau Arenós, director de Cata Mayor i Juan Carlos Lozano, coordinador d’Actius.
El III Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània serà retransmès en directe a través de les capçaleres de Prensa Ibérica i aspira a consolidar-se com una plataforma permanent de diàleg i cooperació entre institucions, empreses, universitats i societat civil per reforçar el paper de la Mediterrània com a espai estratègic per al desenvolupament econòmic i social d’Espanya i Europa.
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