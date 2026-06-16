CCOO i CSIF denuncien que les oficines de Correus estan "al límit" i convoquen vaga
Els sindicats, que sumen prop del 60% de la representació, alerten de la falta de plantilla i de cobertures suficients a Catalunya
CCOO i CSIF han anunciat mobilitzacions i una jornada de vaga a les oficines de Correus de Catalunya l’última setmana de juny per denunciar la falta de plantilla, la sobrecàrrega de feina i la insuficiència de les cobertures. Les dues organitzacions, que sumen prop del 60% de la representació sindical a l’empresa, asseguren que la xarxa d’oficines es troba "al límit" i que la direcció no ha donat una resposta suficient a les seves reivindicacions.
La convocatòria arriba després de la reunió que els sindicats van mantenir divendres passat, 12 de juny, amb la direcció de Correus per abordar la situació de les oficines. CCOO i CSIF reconeixen que l’empresa va posar sobre la taula algunes mesures organitzatives, però consideren que són respostes "insuficients" per resoldre un conflicte que, al seu parer, té causes més profundes.
El principal reclam és el reforç immediat de la plantilla i la garantia de cobertures suficients, tant per al personal operatiu com per als comandaments intermedis. Els sindicats sostenen que Correus ha anat incorporant nous serveis i responsabilitats sense dotar les oficines dels recursos necessaris per assumir-los. "Resulta impossible seguir incorporant nous serveis i responsabilitats sense reforçar simultàniament les estructures que els han d’assumir", denuncien.
Les organitzacions també apunten a tres problemes que consideren estructurals dins la xarxa d’oficines. D’una banda, alerten d’una elevada parcialitat, amb un 40% de la plantilla amb sous d’entre 700 i 800 euros. De l’altra, denuncien una temporalitat estructural que situen en un 30% dels llocs de treball i la provisionalitat de prop de 70 prefectures comissionades, que descriuen com a càrrecs sotmesos a una situació permanent d’incertesa.
Per revertir aquesta situació, CCOO i CSIF reclamen convertir jornades parcials en completes, impulsar noves ofertes d’ocupació i desbloquejar les convocatòries de prefectures d’equip, que asseguren que estan pendents des de fa anys. Els sindicats vinculen aquestes mesures no només a les condicions laborals, sinó també a la qualitat del servei que reben els usuaris.
Un altre focus de preocupació és la campanya de vacances. Les dues organitzacions avisen que les previsions de contractació conegudes fins ara són insuficients i que una planificació inadequada pot tornar a repercutir en l’atenció a la ciutadania i en la càrrega de treball de la plantilla.
Els sindicats no concreten, de moment, quina afectació específica tindrà la protesta a les oficines de les comarques gironines ni quins centres podrien quedar més condicionats per la vaga. La data exacta de la vaga encara no s’ha fixat. CCOO i CSIF asseguren que la concretaran en els pròxims dies i mantenen oberta la porta a reconduir el conflicte si Correus presenta mesures amb recursos suficients i compromisos verificables.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Izan serà el següent mentre l’Olympiakòs tempta Joel Roca