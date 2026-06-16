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Directe | Segueix en viu el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani

La trobada, impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació la Caixa, se celebra del 16 al 18 de juny sota el lema "Una Mar de Compromisos" per abordar els principals reptes de l'arc mediterrani

Javier Moll, en l'edició de 2025 del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani.

Javier Moll, en l'edició de 2025 del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. / Prensa Ibérica

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Redacció

Redacció

Barcelona / Girona

Barcelona acull des d’aquest dimarts i fins dijous la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, una iniciativa impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa que convertirà la capital catalana en punt de trobada de responsables polítics, representants institucionals, directius empresarials, acadèmics, científics i experts internacionals per debatre sobre els grans desafiaments econòmics i socials de l’arc mediterrani.

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