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Directe | Segueix en viu el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
La trobada, impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació la Caixa, se celebra del 16 al 18 de juny sota el lema "Una Mar de Compromisos" per abordar els principals reptes de l'arc mediterrani
Barcelona acull des d’aquest dimarts i fins dijous la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, una iniciativa impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa que convertirà la capital catalana en punt de trobada de responsables polítics, representants institucionals, directius empresarials, acadèmics, científics i experts internacionals per debatre sobre els grans desafiaments econòmics i socials de l’arc mediterrani.
El Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, en viu
Aquest dimarts, comença la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que, enguany, se celebra a Barcelona. Des d'aquest directe informatiu, podràs seguir totes les intervencions previstes que giraran entorn dels grans desafiaments econòmics i socials de l’arc mediterrani.
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