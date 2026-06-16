Eduard Ayach es perfila com a futur president de la patronal gironina FOEG
Ernest Plana Larrousse deixarà el càrrec a principis de l’any 2027nUn dels vicepresidents de l’organització, David Martí, ha dimitit de tots els càrrecs
La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) afrontarà a principis de l’any vinent el relleu a la presidència. L’empresari figuerenc Ernest Plana Larrousse deixarà el càrrec al que va accedir a finals de 2012 després de la mort de Jordi Comas. A hores d’ara, la figura que genera més consens per ocupar el seu càrrec és Eduard Ayach, empresari del sector del transport i la logística, president d’Asetrans i un dels tres vicepresidents d ela FOEG.
Plana assegura que després de catorze anys «ja toca donar pas a nova gent» i valora «la feina feta: la FOEG està en un moment esplèndit». Segons el president, Ayach «és un empresari amb llarga experiència i que té una trajectòria consodidada en l’àmbit patronal, tant a la FOEG com a Asetrans».
Ayach admet que se li ha fet la proposta i que, «si no hi ha ningú més disposat a fer el pas, estic disposat a assumir el repte». «Però encara queden mesos per a les eleccions, i veurem com evoluciona tot», afegeix.
Un altre dels noms que sonaven per a rellevar Ernest Plana al capdavant de l’organització empresarial era el de David Martí, un altre dels vicepresidents i antic president de la patronal tecnològica gironina Aenteg. Però fa uns dies, Martí va dimitir de tots els seus càrrecs a la patronal gironina. Segons fonts pròximes a l’executiva de la FOEG, la seva renúncia venia motivada pel rebuig d’una part de la patronal a la seva figura com a president. Segons les mateixes fonts, entenien que Martí representava un sector amb poc pes a l’economia gironina i, a més, li retreien «certes afinitats polítiques».
Tant Martí com Plana neguen aquest extrem. Segons Martí, és cert que fa un any, «quan Plana em va manifestar la seva intenció de deixar la presidència, jo em vaig mostrar, predisposat a assumir-la i a tota l’exectuiva li va semblar bé». No obstant això, Martí afegeix que «semblava que el relleu arribaria abans d’esgotar el mandat, però finalment no ha estat aixií i, en aquests mesos, les coses han canviat: ha arribat una oportunitat professional a la que he de dedicar temps i per això he decidit deixar la FOEG».
Martí ja va comunicar la seva decisió als companys de junta fa uns dies i abandonarà definitivament la seva relació amb la patronal a principis de juliol, quan participarà en l’assemblea de l’entitat en representació d’Aenteg.
David Martí és fundador de l’empresa Playbrand, de la Catalunya Business School, professor de d’emprenedoria, màrqueting i estratègia digital a la Universitat de Girona, i director de l’MBA de la UdG. Va presidir l’Aenteg (2017-2023) i Òmnium Gironès (2011-2015).
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