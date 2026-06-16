Reclamacions a la Seguretat Social
Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
El Tribunal Suprem ha consolidat una doctrina que permet indemnitzacions per a pensionistes que van haver d’acudir als tribunals per obtenir un complement que els havia estat denegat
Marcos Rodríguez
La batalla judicial pel complement de maternitat continua tenint conseqüències econòmiques per a milers de pensionistes. Després de diversos pronunciaments judicials i de la consolidació de doctrina per part del Tribunal Suprem, determinats jubilats que van haver de reclamar davant dels tribunals el reconeixement d’aquest complement poden tenir dret a percebre una indemnització que pot arribar als 1.800 euros.
La qüestió afecta principalment homes pensionistes a qui la Seguretat Social va denegar en el seu dia l’antic complement per aportació demogràfica, tot i que posteriorment els tribunals van acabar reconeixent que tenien dret a percebre’l en igualtat de condicions que les dones.
L’origen del conflicte es remunta a la normativa aprovada el 2015, que reservava aquest complement únicament a les dones amb dos fills o més. Tanmateix, diferents resolucions judicials, inclosa la jurisprudència del Tribunal Suprem després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, van concloure que aquesta exclusió suposava una discriminació contrària al dret europeu.
Què diu el Tribunal Suprem sobre els 1.800 euros
La quantia de fins a 1.800 euros no correspon al complement de maternitat en si, sinó a la indemnització reconeguda en determinats casos pels perjudicis patits per pensionistes que es van veure obligats a iniciar reclamacions judicials per obtenir una prestació que els corresponia.
El Tribunal Suprem ha considerat que procedeix una compensació econòmica quan l’afectat va haver d’acudir a la via judicial per aconseguir el reconeixement del dret que inicialment li havia estat denegat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
No obstant això, la quantitat final pot variar segons les circumstàncies concretes de cada procediment i de la situació del pensionista.
Qui es podria veure afectat
La clau no és únicament haver tingut fills o ser pensionista. La situació depèn de diversos factors.
Els especialistes i funcionaris de la Seguretat Social recorden que cada cas s’ha d’analitzar individualment, especialment en funció de les dates de jubilació, la sol·licitud presentada i el recorregut administratiu o judicial seguit.
Un assumpte que continua generant reclamacions
Tot i que bona part de la controvèrsia jurídica ja ha estat resolta pels tribunals, les conseqüències econòmiques continuen arribant als jutjats i a la mateixa Seguretat Social.
La doctrina consolidada en els últims anys ha reforçat la posició de nombrosos pensionistes que van reclamar el complement de maternitat i que, a més de les quantitats endarrerides corresponents, poden sol·licitar una compensació addicional per haver hagut de litigar per aconseguir el reconeixement d’un dret que finalment els va ser reconegut.
Per això, les resolucions del Tribunal Suprem continuen sent rellevants per a milers de jubilats que encara estan revisant la seva situació o que mantenen procediments oberts relacionats amb aquest complement. Més enllà de la quantia econòmica, les sentències han acabat fixant un criteri que obliga l’Administració a corregir una interpretació que els tribunals van considerar contrària al principi d’igualtat.
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