Les empreses familiars dominen l’economia gironina: representen més de nou de cada deu companyies
L’informe de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar situa la successió generacional i el creixement com dos dels grans reptes del model
El negoci familiar continua sent una de les bases de l’economia gironina. A la província de Girona, el 91,4% de les empreses tenen estructura familiar, segons l’informe del 2026 de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), presentat aquest dilluns en l’assemblea anual de socis de l’entitat.
El percentatge gironí se situa molt a prop de la mitjana catalana, que és del 92,3%. Per demarcacions, Lleida encapçala la presència d’empreses familiars, amb el 94% de les companyies, seguida de Tarragona, amb el 93,3% i Barcelona, amb el 92%. Les diferències són reduïdes i mostren que aquest model té un pes molt similar arreu de Catalunya.
L’informe també dimensiona el paper de l’empresa familiar en el conjunt de l’economia catalana. Aquestes companyies concentren el 76,9% de l’ocupació privada i generen el 70,3% del valor afegit brut del teixit empresarial català, segons recull l'agència ACN a partir de l'informe.
Continuïtat del model
Més enllà del nombre d’empreses, el treball posa el focus en la continuïtat del model. De les companyies familiars que estaven actives el 2015, el 79,3% continuaven funcionant el 2024. En el cas de les empreses no familiars, el percentatge és del 73,6%.
L’informe, però, també evidencia un repte de futur. Un 40% de les empreses familiars catalanes es troben encara en primera generació, mentre que només un 2,1% han arribat a la tercera generació o més.
La presidenta de l’ASCEF, Rosa Tous, ha situat precisament la successió com un dels punts clau per als pròxims anys. Tous ha afirmat que alguns dels reptes de l’empresa familiar són "com créixer per guanyar competitivitat, com garantir la successió generacional especialment a les empreses més joves, i la necessitat d'un entorn estable" per desenvolupar les companyies familiars a llarg termini, segons ACN.
El document també analitza la presència de dones en càrrecs directius. En les empreses familiars, aquesta representació se situa entre el 21,5% i el 27,1%, en funció de l’antiguitat de la companyia. En les no familiars, el percentatge oscil·la entre el 12,7% i el 21,5%.
Pel que fa al funcionament econòmic, l’estudi apunta que les empreses familiars són més intensives en personal. Això fa que la facturació per treballador sigui inferior a la de les companyies no familiars, tot i que aquest indicador creix a mesura que augmenta la mida de l’empresa, sobretot entre les mitjanes i grans.
L’informe també recull que, malgrat facturar menys que les empreses no familiars, les companyies familiars generen rendibilitats superiors en la majoria dels casos. El treball ha estat elaborat amb la col·laboració de les cinc càtedres d’empresa familiar catalanes de la Universitat CEU Abat Oliba, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Internacional de Catalunya.
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