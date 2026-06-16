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Nestlé dona més de 1.500 càpsules de cafè i xocolata a la Creu Roja de Girona

El material es destinarà al vehicle d’avituallament avançat que dona suport a operatius en incendis, inundacions i grans accidents

Nestlé dona més de 1.500 càpsules de cafè i xocolata a la Creu Roja de Girona

Nestlé dona més de 1.500 càpsules de cafè i xocolata a la Creu Roja de Girona / Nestlé

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Redacció

Redacció

Girona

La fàbrica de cafè soluble i càpsules de Nestlé a Girona ha donat més de 1.500 càpsules de Nescafé Dolce Gusto a la Creu Roja de Girona. El material es destinarà al vehicle d’avituallament avançat que l’entitat utilitza en dispositius d’emergència, com incendis forestals, inundacions o grans accidents.

La donació inclou més de 500 càpsules de Nescafé Dolce Gusto intenso, més de 500 de cafè amb llet, unes 270 càpsules de les mateixes varietats descafeïnades i 300 càpsules de Nescafé Dolce Gusto KitKat. L’empresa també ha entregat tres cafeteres per facilitar la preparació de les begudes.

El director del centre de producció de Nestlé a Girona, Arnau Pi, ha explicat que la donació vol contribuir a l’atenció en situacions d’emergència. “Sabem que en situacions d’emergència cada recurs compta. Des de la fàbrica de cafè soluble Nescafé i càpsules Nescafé Dolce Gusto a Girona volem aportar solucions concretes, com la donació d’aquestes càpsules de cafè i xocolata, que facilitin la feina dels equips d’intervenció i millorin l’atenció a les persones afectades, reforçant així el nostre compromís amb el territori”, ha afirmat.

El vehicle d’avituallament avançat de la Creu Roja disposa d’espai d’emmagatzematge, sistemes de refrigeració, equipament per preparar begudes calentes, generador elèctric, tendals i material d’avituallament. Aquest recurs permet donar suport als equips d’intervenció i al voluntariat en emergències, així com reforçar el sistema local de protecció civil.

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El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, en coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. El vehicle pot donar suport a operatius amb Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, policies locals i altres cossos d’intervenció.

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