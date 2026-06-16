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Voluntariat CaixaBank mobilitza 460 persones a Girona durant el Mes Social

La quarta edició de la iniciativa ha inclòs activitats d’acompanyament, inclusió digital, educació financera, medi ambient, cultura i esport

Voluntariat CaixaBank mobilitza 460 voluntaris i beneficia 4.400 persones en situació de vulnerabilitat a la província de Girona

Voluntariat CaixaBank mobilitza 460 voluntaris i beneficia 4.400 persones en situació de vulnerabilitat a la província de Girona / CaixaBank

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Redacció

Redacció

Girona

Voluntariat CaixaBank ha mobilitzat més de 460 voluntaris a la província de Girona durant la quarta edició del Mes Social, celebrada al llarg del mes de maig i els primers dies de juny. Segons les dades facilitades per l’entitat, les activitats han arribat a més de 4.400 persones en situació de vulnerabilitat.

La iniciativa ha inclòs 100 activitats a la demarcació, amb la col·laboració de més de 60 entitats socials locals. La participació ha crescut un 7% respecte de l’edició anterior, amb propostes vinculades a l’acompanyament a persones grans i persones amb discapacitat, l’educació financera, la inclusió digital, la protecció del medi ambient, la cultura i l’esport com a eina d’inclusió social.

Entre les activitats destacades, a Figueres, 54 voluntaris van participar en una campanya de recollida de pinso impulsada per la Fundació Anxova Peluda, destinada a donar suport a la cura de gossos i gats abandonats, perduts o víctimes de maltractament a l’Alt Empordà.

A la Bisbal d’Empordà, 37 voluntaris van compartir una jornada de bàsquet inclusiu amb 40 persones vinculades a l’Associació El Trampolí. L’activitat va combinar pràctica esportiva, convivència i participació.

A escala estatal, el Mes Social ha reunit més de 19.500 voluntaris i ha arribat a més de 155.000 persones. La iniciativa compta amb la participació d’empleats del Grup CaixaBank i amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”.

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Voluntariat CaixaBank té una trajectòria de més de 20 anys i està integrat per empleats i exempleats del Grup CaixaBank i de la Fundació “la Caixa”, així com familiars, amics, clients i altres persones que participen en activitats de voluntariat. Segons l’entitat, el programa col·labora amb prop de 2.500 entitats socials i implica uns 24.000 voluntaris en el conjunt de l’Estat.

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