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Dalmau reclama una actitud "fraternal" entre els que comparteixen espai

Albert Dalmau.

Albert Dalmau.

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C. C.

Barcelona

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, va reivindicar Catalunya com un "país ric i plural", cosa que va considerar que és una "fortalesa" davant dels que utilitzen la diversitat com a "element de confrontació". Així es va expressar durant el sopar inaugural del III Fòrum Mediterrani. En l’acte d’obertura de l’esdeveniment, el conseller va posar en valor la capital catalana com "un espai de confiança" davant la gran inestabilitat mundial i, tot i que va assenyalar que s’han "trencat els consensos" bàsics adoptats a Europa després de la Segona Guerra Mundial, va reivindicar Catalunya com a "espai de diàleg", al costat del Mediterrani i el "projecte europeu".

Dalmau va lamentar que el "món de les normes" s’estigui convertint ara en un món "basat en la força", i que la "diplomàcia" i el "diàleg" s’estiguin transformant en el "conflicte". "En uns moments en què la desesperança recorre els continents, i en els quals el conflicte se’ns fa tan evident, volem llançar un missatge de confiança al país", va afirmar el número dos del Govern de Salvador Illa, que va voler ressaltar que aquesta confiança s’ha de dipositar en la societat civil, els treballadors, les empreses, els mitjans de comunicació i les institucions. Així, amb la voluntat de llançar un missatge d’autoafirmació, el conseller va assegurar que Catalunya "ho té tot perquè li vagi bé". Això sí, va alertar, sempre que sigui capaç de "construir grans consensos" i de "posar les energies en els temes de fons". I, en aquesta línia, va insistir en la importància de mantenir una actitud "fraternal" amb tots els ciutadans que comparteixen el mateix "espai de convivència".

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