III FÒRUM DEL MEDITERRANI
Denis O’Brien, propietari de Camiral: «Gràcies a la Ryder Cup volem convertir-nos en la millor destinació de golf d’Europa»
El magnat irlandès destaca la importància de l’aficionat al golf, un turisme de qualitat que pot proporcionar ingressos a llarg termini
Albert Guasch
Si la mirada de l’audiència global de l’esport es posarà aquest estiu en Barcelona amb la sortida del Tour de França, el 2031 es desviarà cap a Girona, en concret cap a Caldes de Malavella, on se situa el club de golf Camiral. És un fastuós camp verd que acollirà la Ryder Cup, que ve a ser per al golf el que el Mundial és per al futbol. Una competició biennal que enfronta una selecció d’Europa contra una dels Estats Units i en què, de vegades, la cavallerositat i el frenesí desfermat es fusionen. Diguem que salten espurnes davant l’atenció d’una audiència milionària.
Si el 2031 la Ryder Cup, amb tota la seva imponent logística, aterrarà per segona vegada en la història a Espanya —després de Valderrama el 1997— és gràcies a l’empenta de moltes persones, entitats i institucions, que es van coordinar per superar no pocs obstacles, però al cim de l’assoliment cal situar-hi Denis O’Brien, un magnat irlandès que és propietari de Camiral —abans conegut com a PGA Catalunya— des del 2008.
En el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, O’Brien va desgranar les claus de la designació, va detallar què queda per fer fins al 2031 i va explicar el fort impacte que la Ryder Cup tindrà en el territori. Va parlar de riquesa, de turisme de qualitat, de l’efecte durador d’una prova esportiva extremadament popular en països com els Estats Units i el Regne Unit. Va posar l’exemple del benefici que encara obté Valderrama després de tants anys, d’aficionats al golf que volen jugar en el mateix recorregut on aleshores ho van fer Tiger Woods, Phil Mickelson o Txema Olazábal, amb Severiano Ballesteros com a vigorós capità europeu.
En una conversa amb el director d’Informació Econòmica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, O’Brien va remarcar que l’octubre del 2031 tindrà lloc un esdeveniment molt especial. «És el tercer esdeveniment esportiu més important després dels Jocs Olímpics i el Mundial de futbol». I per això va situar el llistó de l’ambició molt amunt, amb mirada llarga: «Volem convertir-nos en la millor destinació de golf d’Europa i superar Valderrama. Tothom hi va a jugar, com una peregrinació del golf, i esperem superar-la a partir del 2031», va assegurar.
Un altre tipus de turisme
O’Brien, que va subratllar el paper d’Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa, en la consecució de la designació, va posar en valor la importància futura de la competició per a Catalunya. «La Ryder Cup pot servir per proporcionar una mena de turisme diferent. Espanya ja és una destinació molt important, però ha d’oferir un altre tipus de producte, un altre tipus de turisme», va dir.
El propietari de Camiral va indicar que en els pròxims sis anys s’han d’invertir uns 150 milions. «Vindran unes 67.000 persones al dia. Gastaran uns 1.500 euros diaris. Seran visitants dels Estats Units i d’Europa que no congestionaran Barcelona. Els hotels estaran plens, també els restaurants. Afectarà 120 quilòmetres a la rodona. Hem d’assegurar-nos que sigui un èxit», va dir.
O’Brien va rebatre la idea que el golf és un esport elitista. «A Irlanda tothom juga a golf. No cal ser ric. Rory McIlroy ve d’una família humil. I volem que aquí sigui igual. Volem que el golf sigui tan rellevant com el futbol. Acollim uns 70 nens que venen a practicar i volem que siguin 500. En 15 o 20 anys hi pot haver tres o quatre Severianos Ballesteros que procedeixin de Catalunya. Volem assegurar-nos que és un esport per a tothom».
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