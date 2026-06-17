Els càmpings gironins inverteixen més de 35 milions d’euros en millores aquesta temporada
Una enquesta de l’Associació de Càmpings de Girona situa la renovació d’allotjaments, l’eficiència energètica i les eines digitals com els principals àmbits d’actuació
Els càmpings de les comarques gironines han declarat inversions per valor de més de 35 milions d’euros per a la temporada 2026, segons una enquesta feta per l’Associació de Càmpings de Girona entre els seus establiments associats. Amb aquesta xifra, el volum acumulat d’inversions del sector durant l’última dècada supera els 260 milions d’euros.
Les actuacions es concentren sobretot en tres àmbits: la renovació d’allotjaments i serveis, la sostenibilitat i la digitalització. En el primer cas, els establiments han destinat recursos a incorporar nous bungalows i mobil-homes, renovar allotjaments existents i millorar parcel·les. També s’han fet obres en piscines, sanitaris, restaurants, zones esportives, espais infantils i àrees comunes.
En l’àmbit ambiental, les inversions inclouen sistemes d’aerotèrmia i energia solar, sensors intel·ligents per controlar els consums, renovació d’infraestructures energètiques, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i actuacions de renaturalització i millora paisatgística.
La digitalització és un altre dels àmbits destacats per l’associació. Els càmpings han incorporat sistemes de gestió intel·ligent, eines d’intel·ligència artificial de suport als equips, control digital d’accessos, millores de connectivitat i nous serveis digitals.
Des de l’Associació de Càmpings de Girona assenyalen que aquestes inversions formen part d’un procés de transformació del sector. "El sector del càmping fa anys que treballa per anticipar-se a les noves demandes dels visitants. Les inversions d’aquesta temporada demostren que els càmpings gironins continuen apostant per un model turístic basat en la qualitat dels allotjaments, la sostenibilitat i la innovació tecnològica, tres factors essencials per mantenir la competitivitat de la destinació", destaquen des de l’entitat.
L’Associació de Càmpings de Girona agrupa 74 establiments, que ofereixen més de 120.000 places d’allotjament i representen més del 80% dels càmpings de les comarques gironines. En conjunt, la demarcació disposa de 135.000 places de càmping.
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