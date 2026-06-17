Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum del Mediterraniuralita Catalunyaautobusos GironaMessidesaparegut RosesIzan GonzálezMundial futbol
instagramlinkedin

Els càmpings gironins inverteixen més de 35 milions d’euros en millores aquesta temporada

Una enquesta de l’Associació de Càmpings de Girona situa la renovació d’allotjaments, l’eficiència energètica i les eines digitals com els principals àmbits d’actuació

La parcel·la d'un càmping gironí, en una imatge d'arxiu.

La parcel·la d'un càmping gironí, en una imatge d'arxiu. / Associació de Càmpings de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Els càmpings de les comarques gironines han declarat inversions per valor de més de 35 milions d’euros per a la temporada 2026, segons una enquesta feta per l’Associació de Càmpings de Girona entre els seus establiments associats. Amb aquesta xifra, el volum acumulat d’inversions del sector durant l’última dècada supera els 260 milions d’euros.

Les actuacions es concentren sobretot en tres àmbits: la renovació d’allotjaments i serveis, la sostenibilitat i la digitalització. En el primer cas, els establiments han destinat recursos a incorporar nous bungalows i mobil-homes, renovar allotjaments existents i millorar parcel·les. També s’han fet obres en piscines, sanitaris, restaurants, zones esportives, espais infantils i àrees comunes.

En l’àmbit ambiental, les inversions inclouen sistemes d’aerotèrmia i energia solar, sensors intel·ligents per controlar els consums, renovació d’infraestructures energètiques, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i actuacions de renaturalització i millora paisatgística.

Un càmping gironí, en una imatge d'arxiu.

Un càmping gironí, en una imatge d'arxiu. / Associació de Càmpings de Girona

La digitalització és un altre dels àmbits destacats per l’associació. Els càmpings han incorporat sistemes de gestió intel·ligent, eines d’intel·ligència artificial de suport als equips, control digital d’accessos, millores de connectivitat i nous serveis digitals.

Des de l’Associació de Càmpings de Girona assenyalen que aquestes inversions formen part d’un procés de transformació del sector. "El sector del càmping fa anys que treballa per anticipar-se a les noves demandes dels visitants. Les inversions d’aquesta temporada demostren que els càmpings gironins continuen apostant per un model turístic basat en la qualitat dels allotjaments, la sostenibilitat i la innovació tecnològica, tres factors essencials per mantenir la competitivitat de la destinació", destaquen des de l’entitat.

Notícies relacionades

L’Associació de Càmpings de Girona agrupa 74 establiments, que ofereixen més de 120.000 places d’allotjament i representen més del 80% dels càmpings de les comarques gironines. En conjunt, la demarcació disposa de 135.000 places de càmping.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
  2. Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
  3. Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
  4. La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
  5. Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
  6. Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
  7. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
  8. Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros

Santacreu (Cambra): «El Mediterrani és un mar d’oportunitats i prosperitat compartida»

Santacreu (Cambra): «El Mediterrani és un mar d’oportunitats i prosperitat compartida»

El Telpark y el Atlético de Madrid sellan un acuerdo para gestionar la movilidad de uno de los espacios clave de la Ciudad del Deporte

El Telpark y el Atlético de Madrid sellan un acuerdo para gestionar la movilidad de uno de los espacios clave de la Ciudad del Deporte

Illa reivindica Sánchez com el "millor president" que ha tingut Espanya en ple setge judicial al PSOE

Illa reivindica Sánchez com el "millor president" que ha tingut Espanya en ple setge judicial al PSOE

Previsions astrològiques per Roser Bona del 19 al 25 de juny de 2026

Previsions astrològiques per Roser Bona del 19 al 25 de juny de 2026

Olot desocupa un edifici del carrer Terrassa que generava inseguretat als veïns

Olot desocupa un edifici del carrer Terrassa que generava inseguretat als veïns

Catalunya aprova la llei per erradicar l’amiant però encara tardarà fins a un any a aplicar-la

Catalunya aprova la llei per erradicar l’amiant però encara tardarà fins a un any a aplicar-la

Nacho Duato revela que va patir una agressió sexual als 17 anys: "No podia ni caminar"

Nacho Duato revela que va patir una agressió sexual als 17 anys: "No podia ni caminar"

Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí

Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
Tracking Pixel Contents