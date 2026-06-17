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III FÒRUM DEL MEDITERRANI

Ruiz-Tagle (Iberdrola): «De moment les nuclears són absolutament necessàries. Són una assegurança de vida»

El CEO d’Iberdrola España defensa donar un impuls d’electrificació per garantir «autonomia, seguretat, resiliència i competitivitat» davant els efectes de les crisis geopolítiques

Mario Ruiz Tagle: «Les energies nuclears en aquests moments són indispensables»

Mario Ruiz Tagle: «Les energies nuclears en aquests moments són indispensables» / Vídeo: Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO / Foto: El Periódico

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David Page

Barcelona

El futur de les

viu un moment clau. Les grans elèctriques han fet el pas i han començat a demanar formalment al Govern ajornar el tancament dels reactors, revisant el calendari oficial que contempla clausures esglaonades de totes les plantes entre el 2027 i el 2035 fins a l’apagada nuclear definitiva.

«Les nuclears són indispensables», ha sentenciat Mario Ruiz-Tagle, conseller delegat d’Iberdrola España, durant la seva intervenció en el

impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, i que se celebra a Barcelona. «Les nuclears de moment són absolutament necessàries. La decisió és política. És molt complicat que es prengui una decisió amb efectes futurs irreversibles».

Iberdrola, Endesa i Naturgy, que comparteixen accionariat a la central nuclear d’Almaraz, han demanat a l’Executiu ajornar el tancament de la planta fins al 2030, davant la clausura prevista dels seus reactors el 2027 i el 2028. La decisió última sobre la petició serà del Ministeri per a la Transició Ecològica. Una decisió política. «Una decisió absolutament lògica és que, si aquests reactors poden continuar funcionant tres anys més sense fer grans inversions en seguretat, aprofitem aquells anys. I ja veurem què fem amb la resta de centrals en funció de com es vagi reconfigurant tot el sistema elèctric».

Un futur de renovables i emmagatzemament

Ruiz-Tagle ha defensat que el futur de l’electricitat és arribar a un sistema totalment renovable i amb capacitat d’emmagatzemar l’energia (amb grans bateries i centrals hidroelèctriques de bombatge), però ha reclamat mantenir operatives les centrals nuclears tot el temps necessari fins que aquesta matriu energètica enterament verda sigui possible.

«La pregunta és si ara podem prescindir de les nuclears només perquè tenim moltes nuclears quan falta emmagatzemament», ha apuntat, i ha remarcat el retard en el desplegament de bateries i centrals de bombatge en relació amb els objectius marcats per l’Executiu. «Les centrals nuclears en algun moment acabaran tancant i probablement no se’n construiran d’altres de noves. La qüestió és si ara Espanya es pot permetre el luxe de perdre una assegurança de vida», ha remarcat el directiu en relació amb la capacitat de les centrals nuclears per donar estabilitat al sistema elèctric i per cobrir les necessitats de generació en els moments en què les renovables no poden produir per falta de vent o de sol.

L’escut de l’electrificació

El CEO d’Iberdrola España ha fet una defensa ferma de l’electrificació al màxim de l’economia per aconseguir reduir l’ús dels combustibles fòssils i per actuar com a escut davant l’impacte econòmic de les crisis internacionals, com les guerres a Ucraïna i a l’Orient Mitjà. «Els conflictes bèl·lics han tingut impacte sobre els principis d’Europa sobre autonomia i dependència energètiques, i han mostrat que aquesta dependència repercuteix en la competitivitat a través dels preus de l’energia», ha indicat, i ha remarcat que en els últims mesos Espanya ha estat més protegida que altres països de la pujada dels preus provocada per l’escalada a l’Iran per la gran penetració de les renovables, l’aportació de les nuclears per utilitzar una mica menys les centrals de gas i l’electrificació creixent de la seva economia.

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«L’electrificació és la solució. L’electrificació ha mostrat una de les seves virtuts, que és aportar resiliència davant aquests conflictes», ha apuntat, i ha defensat donar un impuls definitiu a l’electrificació a Espanya per la seva capacitat de garantir «autonomia, seguretat i competitivitat» davant futures convulsions geopolítiques. Ruiz-Tagle ha destacat que l’«assignatura pendent» és aconseguir elevar la demanda elèctrica, i per a això ha apuntat la necessitat d’un marc regulatori que permeti agilitar el desplegament de noves xarxes elèctriques per atendre totes les peticions de connexió de projectes industrials i tecnològics que les companyies energètiques estan rebutjant per un problema de falta de capacitat.

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