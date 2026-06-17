III Fòrum del Mediterrani
Javier Moll: «L’estabilitat, la cooperació i l’atenció a les persones són condicions indispensables per generar prosperitat»
El president de Prensa Ibérica ha inaugurat la III Edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que tindrà lloc aquest dimecres i dijous a l’Espai CosmoCaixa de Barcelona
Jaime Mejías
«El Mediterrani ha sigut, històricament, un espai d’intercanvi i de progrés, però també ha sigut un escenari de grans desafiaments, que han exigit diàleg». Així ha començat el seu discurs Javier Moll, president de Prensa Ibérica, encarregat d’inaugurar la III Edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, una iniciativa impulsada per Prensa Ibérica amb el suport de la Fundació La Caixa.
L’espai CosmoCaixa, a Barcelona, acull avui i demà la tercera edició d’aquesta trobada, després de les celebrades a València i Màlaga. En aquesta ocasió, el fòrum ha arribat a Barcelona sota el lema ‘Un mar de compromisos’, una declaració d’intencions amb què la trobada aspira a fer un pas més enllà del diagnòstic dels problemes compartits pels territoris mediterranis i avançar cap a propostes concretes i aliances capaces de traduir-se en projectes amb impacte real.
Barcelona com a escenari
En la seva intervenció, Moll ha posat de manifest la importància del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. «Barcelona agafa el relleu per donar continuïtat a una conversa que busca identificar problemes, i transformar propostes en compromís. Barcelona representa bé aquest esperit: és una ciutat connectada, i acostumada a mirar més enllà de les seves fronteres per créixer i prosperar», ha reflexionat el president.
Així mateix, Moll ha reconegut com de difícil és la conjuntura que viu el món. «Vivim un moment complex. Conflictes,tensions comercials,desafiaments energètics,immigració i canvi climàtic configuren un escenari en què el Mediterrani ha de reforçar el seu paper i la seva influència. Aquest fòrum cobra més sentit que mai. És el resultat d’un treball continuat, que es desenvolupa durant tot l’any. Vuit consells temàtics integrats per experts han analitzat els principals reptes del nostre entorn amb un objectiu: aportar idees útils per millorar la vida de les persones», ha destacat Moll.
La importància del Mediterrani
Seguidament, el president ha posat de manifest la importància del Mediterrani com a pol de creixement econòmic, tant per a Espanya com per a Europa. «Les comunitats autònomes de l’arc mediterrani concentren més del 40% de la població i generen prop del 40% del PIB nacional. Però la seva importància va molt més enllà. Pensem en el corredor mediterrani, un dels grans projectes europeus, un eix de 3.000 quilòmetres que ha de reforçar la competitivitat del sud del continent», ha exemplificat.
Moll ha recordat que, des del 2018, s’han licitat més de 8.300 milions d’euros, s’han adjudicat actuacions per 6.600 milions d’euros i s’han executat inversions de 5.500 milions dirigides al corredor mediterrani. «Es tracta d’un ritme mitjà de més de 20 milions d’euros d’inversió a la setmana», ha puntualitzat. Segons president, les xifres representen una convicció compartida. «El Mediterrani és una de les grans plataformes exportadores d’Europa, amb ports, aeroports, infraestructures i empreses. No és casualitat que la Unió Europea hagi situat el corredor com a prioritat estratègica. Invertir en el Mediterrani és invertir en connectivitat i creixement econòmic», ha recalcat Moll.
La claau és la proximitat
Segons Prensa Ibérica, la realitat que viu el Mediterrani d’avui no és desconeguda. Així ho ha recordat el president. «La proximitat ens permet conèixer les preocupacions i aspiracions de milions de ciutadans. Juntament amb la Fundació La Caixa, creiem en el valor del diàleg rigorós i constructiu. Els grans desafiaments requereixen anàlisis, col·laboració i capacitat d’acord. Aquest és el propòsit del fòrum», ha dit Moll.
De les dues edicions del Fòrum del Mediterrani que ja han tingut lloc han sorgit, segons Moll, «projectes que posem a disposició de les institucions». «Volem posar en valor els resultats. Neixen vincles humans entre persones de diferents territoris, que possibiliten projectes. També la capacitat de generar iniciatives en què el públic i el privat convergeixen. El tangible i l’intangible són dues cares de la mateixa moneda, ja que l’estabilitat, la cooperació i l’atenció a les persones són condicions indispensables per generar prosperitat compartida», ha remarcat Moll.
El fòrum comptarà amb la participació de Felip VI, prevista per a dijous; del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre d’altres.
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