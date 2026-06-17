Joaquim Reda renova mandat com a president dels enginyers industrials a Girona
El president unificat del Col·legi i l’Associació a la demarcació inicia una nova etapa amb Llorenç Albanell com a secretari
Joaquim Reda continuarà al capdavant dels enginyers industrials a Girona. El president unificat del Col·legi i de l’Associació d’Enginyers Industrials a la demarcació, càrrec que ostenta des del 2022, ha renovat mandat en el marc del procés electoral de la institució. En aquesta nova etapa, Reda tindrà Llorenç Albanell com a nou secretari.
La renovació a Girona forma part del relleu de lideratges que els Enginyers Industrials de Catalunya han completat a les diferents demarcacions i delegacions. El procés s’ha resolt amb candidatures úniques a Girona, Tarragona, Lleida, la Catalunya Central i la delegació del Vallès, segons ha informat la institució.
El canvi més destacat en l’àmbit català és el nomenament de Maria Salamero Sansalvadó com a degana del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Salamero, fins ara presidenta de l’Associació, es converteix en la primera dona que encapçala el Col·legi en tota la història de la institució. Al seu costat, Xavier Rovira Fernández assumeix la presidència de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.
Salamero i Rovira han estat nomenats després d’encapçalar la candidatura "RE-E-evolucionem", l’única llista presentada en aquest procés electoral. El programa situa entre els objectius del nou mandat la transformació tecnològica i ecològica de l’ecosistema industrial català i el reforç de la comunitat professional dels enginyers industrials.
La nova degana és enginyera industrial per l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i té un MBA per EADA. Ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en el sector de l’aigua i el medi ambient dins del Grup Agbar, amb càrrecs directius vinculats a operacions, tecnologia, recerca, sostenibilitat i comunicació. Actualment és cap de Sostenibilitat a Celsa Group. Rovira, també enginyer industrial per l’ETSEIB. Fins ara era membre de la Junta de l’Associació, on havia presidit la Comissió de Societat Digital, i també és vocal de la Junta Rectora de La Mútua dels Enginyers. La nova estructura directiva del Col·legi tindrà Jeroni Farnós Marsal com a vicedegà, mentre que Esther Tomàs Martínez serà vicepresidenta de l’Associació.
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