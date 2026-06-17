Noel Alimentaria guanya el Premi Mercè Sala pel seu model de gestió de persones
El jurat ha valorat l’arrelament a la Garrotxa, la trajectòria empresarial i el retorn social de la companyia
L’empresa gironina Noel Alimentaria ha guanyat aquest dimecres el Premi Mercè Sala 2026, el principal reconeixement dels Premis Factor Humà, en una gala celebrada al Museu Marítim-Drassanes de Barcelona davant de més de 450 professionals.
La Fundació Factor Humà ha reconegut la companyia, amb seu a Sant Joan les Fonts, per la seva trajectòria empresarial, el seu arrelament a la Garrotxa i un model de creixement basat en la gestió de persones, la innovació tecnològica, la internacionalització i el retorn social.
Noel, nascuda a Olot el 1940, és una empresa familiar de quarta generació amb presència en més de 60 països i una facturació de 664 milions d’euros el 2024. La companyia compta amb més de 2.700 treballadors.
La presidenta de Noel Alimentaria, Anna Bosch, ha afirmat que el premi "és un reconeixement a una manera d’entendre l’empresa que forma part de la nostra identitat: créixer sense perdre l’arrelament, innovar per ser més competitius i sostenibles, i mantenir un compromís real amb les persones i amb el territori".
En l’àmbit de la formació, l’empresa ha impulsat la Noel Academy, que el 2024 va impartir més de 55.000 hores de formació a més de 1.700 persones, amb una inversió superior a 1,4 milions d’euros. També ha desenvolupat mesures de comunicació interna, espais de diàleg amb la direcció i iniciatives vinculades al benestar laboral.
El jurat també ha valorat les iniciatives socials de Noel a través de la Fundació Albert Bosch, centrada en la recerca mèdica, especialment en càncer infantil, i de la Fundació Maria Rosa Sans, que impulsa beques universitàries per a joves de la Garrotxa amb recursos econòmics limitats.
Durant la mateixa gala, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha rebut el primer Premi Impacta 2026 pel projecte “Innovar en la Gestió de Persones: un model basat en unitats expertes i figures pont”. El segon premi ha estat per a la Fundació Pasqual Maragall i el tercer, per al Grup Bon Preu.
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