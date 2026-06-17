Rull demana reforçar la cooperació davant dels discursos d’odi i la crisi climàtica
Carlota Camps
El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, Josep Rull, va reclamar durant el sopar inaugural del III Fòrum Mediterrani més "cooperació" entre regions i països mediterranis davant els reptes que la regió té al davant, com la crisi climàtica –especialment amb fenòmens com les sequeres– i les morts de migrants a les seves aigües; però també davant desafiaments globals com els discursos d’odi i la deshumanització que encoratja l’extrema dreta.Rull va voler posar en valor la iniciativa impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, al definir-la com un espai de "reflexió", mentre ha reivindicat la capital catalana com "un pont entre continents" i l’"epicentre del diàleg mediterrani".
El president de la cambra es va referir al denominat Procés de Barcelona, un projecte nascut el 1995 amb la voluntat, va dir, d’impulsar "un espai comú de pau, estabilitat i prosperitat compartida entre la Unió Europea i els països del sud i l’est del Mediterrani". Trenta anys després d’aquest "fita històrica", va admetre que continua sent una "tasca inacabada". Si bé va reconèixer que hi ha hagut avenços importants, com la multiplicació d’intercanvis comercials o la cooperació entre universitats i centres d’investigació,va lamentar que encara existeixin "desequilibris estructurals molt importants". Així es va referir a les "diferències de renda" que hi ha entre el sud i el nord, que obliguen molts joves a emigrar i converteixen el Mediterrani en un "cementiri sense làpides", o als conflictes bèl·lics i "les guerres al Pròxim Orient".
No obstant, Rull va assenyalar que la regió també és plena d’"oportunitats" i va apostar per afrontar aquests grans reptes més enllà de les fronteres actuals.
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