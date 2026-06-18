Amaya Echevarría: «El nostre repte compartit: accelerar la innovació en salut»
Espanya lidera la investigació clínica a Europa, però l’accés als tractaments continua sent un repte compartit. L’aliança de l’ecosistema és vital per guanyar temps a favor de les persones.
Amaya Echevarría es presidenta de Novartis Espanya
La investigació científica té la capacitat de convertir la incertesa en esperança per a la societat. En un context en què la salut s’ha convertit en un dels grans eixos del benestar col·lectiu, Espanya afronta una oportunitat històrica de transformació. Espanya no és un mer receptor d’innovació, sinó un país compromès amb el seu impuls, disseny i desenvolupament. L’autorització de 962 assajos clínics l’any passat situa el nostre país a l’avantguarda d’Europa, liderant la recerca de respostes a les patologies més complexes del segle XXI. Un dinamisme que brilla amb especial força a l’àrea de l’oncologia, que ja representa quatre de cada deu estudis realitzats al territori nacional.
Aquest lideratge científic no és fruit de la inèrcia, sinó de l’aposta decidida d’un sector farmacèutic profundament arrelat en el teixit social, sanitari i econòmic espanyol. Amb una inversió anual en R+D que supera els 1.700 milions d’euros, la indústria demostra que la salut és una inversió estratègica amb un retorn tangible: generem un impacte directe de 27.000 milions d’euros –l’1,9% del PIB nacional– i més de 60.000 llocs de treball qualificats. Per cada euro de valor afegit directe que aportem, es generen 1,5 euros addicionals en l’economia del país, demostrant que apostar per la ciència és apostar per la prosperitat social.
A Novartis, integrem aquesta visió en el nostre propòsit de reimaginar la medicina, consolidant Espanya com un enclavament prioritari a nivell global. El 2024, les nostres teràpies van beneficiar més de 10 milions de pacients al país. Mantenint aquesta ambició, durant el 2025 vam impulsar 257 assajos clínics, més del 50% enfocats en malalties oncològiques, considerades ja la primera causa de mort al nostre país. Una fita possible gràcies al treball conjunt amb 153 centres de referència, 2.857 professionals sanitaris i la participació de 7.140 pacients. Una aposta sostinguda que ens consolida, des de fa una dècada, com una de les tres companyies líders en matèria d’assajos autoritzats a Espanya.
La nostra petjada al país també es tradueix en una infraestructura industrial i tecnològica sòlida. Un exemple d’això és la nostra planta de radiolegands a Saragossa, una de les cinc úniques instal·lacions d’aquest tipus a tot el món, i que situa Espanya a l’avantguarda de la medicina nuclear de precisió. Des d’aquest centre, el 2024 vam arribar a més de 6.000 pacients oncològics a Europa i la resta del món. A més, hem impulsat la creació de Hubs de talent especialitzat amb més de 700 experts de 53 nacionalitats que, a través d’intel·ligència artificial i analítica avançada, optimitzen des dels processos operatius fins a la seguretat del pacient.
L’autorització de 962 assajos clínics situa Espanya a l’avantguarda europea de la investigació biomèdica
No obstant, l’excel·lència científica perd el seu propòsit si els tractaments innovadors no arriben als pacients amb l’agilitat que la malaltia exigeix. L’accés àgil a la innovació continua sent el nostre gran repte pendent. Les dades de l’últim informe WAIT 2025 reflecteixen que avancem pel camí correcte: hem aconseguit reduir el temps mitjà d’espera a Espanya de 616 a 537 dies. És un pas endavant que demostra l’esforç del sector i les institucions, però hem de continuar treballant junts com un ecosistema integrat per fer caure les barreres burocràtiques i acostar-nos als 180 dies que marca la directiva europea. Escurçar aquesta bretxa temporal requereix avançar cap a models d’avaluació i finançament flexibles, capaços de reconèixer el valor clínic, social i econòmic integral que les teràpies disruptives aporten a la societat.
Per consolidar la posició d’Espanya com un referent internacional, la col·laboració publicoprivada és fonamental. La salut ha de ser un territori de consens, un espai de trobada transparent i amb objectius compartits entre administracions públiques, professionals mèdics, indústria i pacients. Perquè el veritable lideratge no es mesura només per les respostes que trobem en la investigació, sinó per la velocitat amb què aquestes respostes aconsegueixen transformar vides.
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