Xarxes i intel·ligència artificial
Cellnex demana que Europa faciliti fusions entre telecos
Álfonso Álvarez avisa que cal executar grans inversions "amb molta antelació" per a l’accés massiu a la IA
David Page
L’apagada a Espanya del 28 d’abril va ser doble. Una, l’elèctrica. L’altra, la de les telecomunicacions, que també van caure, i van demostrar el caràcter totalment estratègic de la connectivitat en l’era de la digitalització. Les xarxes de telecomunicacions ja són crítiques i ho seran molt més. "Són les infraestructures de telecomunicacions les que faran possible la IA, i per això calen inversions ingents", va remarcar Alfonso Álvarez, conseller delegat de Cellnex Iberia, durant la seva intervenció en el III Fòrum del Mediterrani.
"Cal invertir amb molta antelació per fer possible el futur accés massiu a la IA", va afegir. Algunes estimacions apunten que la inversió necessària en xarxes i centres de dades a Europa la pròxima dècada vorejarà els 420.000 milions per permetre’n un ús generalitzat. Unes inversions que hauran de ser fetes molt fonamentalment pels operadors de telecomunicacions. Però, a Europa, l’enorme fragmentació d’un sector amb desenes de telecos mitjanes (mentre que als EUA o a la Xina només hi ha quatre grans operadores) dificulta poder assumir aquestes inversions. D’una banda, perquè les companyies no tenen prou dimensió per tenir prou múscul financer. De l’altra, perquè els seus ingressos no creixen en un mercat amb tanta competència.
Viabilitat
"Els reguladors europeus han estat vetllant perquè hi hagi competència a baix preu", va exposar Álvarez, però ara cal que el posicionament sigui el de permetre la creació de grans companyies per poder invertir en les noves infraestructures imprescindibles i perquè aquestes siguin de la qualitat que requerirà la IA. "Si Europa no permet fusions [entre telecos], no es faran les inversions i no millorarà la qualitat de les infraestructures, perquè els operadors no tenen retorns", va remarcar. "Soc optimista, crec que els reguladors europeus comencen a veure que, si es vol l’autonomia estratègica que tant es predica, les empreses han de ser financerament viables".
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