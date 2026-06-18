El Consell de Girona proposa integrar professionals de la mediació a l’administració local
L’antropòleg Carlos Giménez destaca que contribuiria a prevenir conflictes en barris multiculturals i amb problemes de vulnerabilitat social
El catedràtic d’Antropologia Carlos Giménez ha presentat el cas d’estudi del Consell de Girona del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània. En la seva intervenció, Giménez, ha posat de relleu el valor de la mediació social com a forma de prevenir conflictes en barris cada vegada més multiculturals. “Quan en un barri s’uneixen diversitat i problemàtiques de vulnerabilitat social és molt probable que hi acabi havent conflicte”, ha explicat. En aquest sentit, va apuntar que la mediació s’ha demostrat com una eina preventiva i que pot contribuir a trencar amb la desconfiança entre ciutadania i institucions. "Hi ha una persona molt influent al món que ha dit que portarà la pau imposant-la per la força. No s’ha assabentat que la pau no s’imposa, i encara menys per la força", ha deixat clar Giménez, posant en valor el paper del mediador en el diàleg.
Giménez ha explicat que el Consell de Girona s’ha fixat en el mode l’associació europea Cre.A, nascut després dels disturbis dels barris perifèrics de París fa dues dècades, i que, des de França, s’ha anat a estenent a països com Itàlia, Bèlgica, Espanya i Portugal. Una dels seus aprenentatges és que “la cohesió social i la convivència no s’improvisen, sinó que es construeixen”, i que la presència de mediadors professionals és important per ajudar a construir aquests espais comuns de relació.
Més enllà de la professionalització, Giménez també va apuntar que les conclusions del Consell de Girona aposten per la creació d’estandarts comuns europeus (en línia amb la proposta de Cre.A de crear una acreditació europea de mediació), i la integració d’aquesta mediació en les polítiques públiques, integrant-la a l’arquitectura de les administracions públiques locals més enllà de plans pilot o d’experiències puntuals. En aquest sentit, va apostar per programes de mediació que evitin la dependència dels cicles polítics i de finançaments puntuals. “No és només una inversió, sinó que acabarà suposant un estalvi”, va assegurar.
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