Discurs inaugural
Javier Moll defensa "el valor del diàleg rigorós i constructiu"
El president de Prensa Ibérica afirma que invertir en el Mediterrani és fer-ho "en connectivitat i creixement econòmic"
Jaime Mejías
"El Mediterrani ha sigut, històricament, un espai d’intercanvi i de progrés, però també un escenari de grans reptes, que han exigit diàleg". Així va començar el seu discurs Javier Moll, president de Prensa Ibérica, en la inauguració del III Fòrum del Mediterrani. "Juntament amb la Fundació La Caixa, creiem en el valor del diàleg rigorós i constructiu. Els grans reptes requereixen anàlisi, col·laboració i capacitat d’acord. Aquest és el propòsit del fòrum", va remarcar.
De les dues edicions anteriors de l’esdeveniment han sorgit, va detallar l’editor, "projectes que posem a disposició de les institucions". "Volem posar en valor els resultats. Neixen vincles humans entre persones de diferents territoris, que possibiliten projectes. També la capacitat de generar iniciatives en què el sector públic i el privat convergeixen. El que és tangible i intangible són dues cares de la mateixa moneda, perquè l’estabilitat, la cooperació i l’atenció a les persones són condicions indispensables per generar prosperitat compartida", va afegir.
En la seva intervenció, Moll va reconèixer la dificultat de la conjuntura actual: "Vivim un moment complex. Conflictes, tensions comercials, reptes energètics, immigració i canvi climàtic configuren un escenari en què el Mediterrani ha de reforçar el seu paper i la seva influència. Aquest fòrum té més sentit que mai. És el resultat d’una feina continuada". Una feina d’experts que han analitzat els reptes d’avui amb l’objectiu, segons va assenyalar, d’"aportar idees útils per millorar la vida de les persones".
El president de Prensa Ibérica va manifestar la importància del Mediterrani com a pol de creixement econòmic, per a Espanya i Europa. "Les comunitats autònomes de l’arc concentren més del 40% de la població i generen prop del 40% del PIB nacional. Però la seva importància va molt més enllà. Pensem en el corredor mediterrani, un dels grans projectes europeus, un eix de 3.000 quilòmetres cridat a reforçar la competitivitat del sud del continent", va exemplificar.
Prioritat estratègica
Moll va recordar que, des del 2018, s’han licitat més de 8.300 milions d’euros, s’han adjudicat actuacions per 6.600 milions i s’han executat inversions de 5.500 milions destinades al corredor mediterrani. "És un ritme mitjà de més de 20 milions d’euros d’inversió a la setmana", va puntualitzar. "No és casualitat que la Unió Europea hagi situat el corredor com a prioritat estratègica. Invertir en el Mediterrani és invertir en connectivitat i creixement econòmic", va remarcar.
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