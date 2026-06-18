L’aposta milionària de DHL a Girona: un centre per cobrir 220 municipis i accelerar els enviaments internacionals
La companyia inverteix 7,7 milions d’euros en una instal·lació a Vilablareix connectada cada dia amb l’aeroport de Barcelona
DHL Express ha invertit 7,7 milions d’euros en una nova nau a Vilablareix per reforçar els enviaments internacionals urgents a les comarques gironines. La instal·lació funciona des del març, però la companyia n’ha fet aquest dijous la inauguració oficial després d’uns primers mesos d’activitat. El centre cobreix 220 municipis de la província i connecta cada dia amb el hub internacional que DHL té a l’aeroport de Barcelona-El Prat.
La nova infraestructura arriba després de cinc anys de creixement sostingut de l’activitat de DHL Express a Girona. Miguel Borrás, director general de DHL Express a Espanya, situa aquest increment en un 8% i defensa que la demarcació ha guanyat pes dins la xarxa catalana de la companyia. Barcelona continua sent la província amb més volum d’enviaments, però Girona és la segona de Catalunya, per davant de Tarragona i Lleida. Per a l’empresa, aquesta evolució explica la inversió a Vilablareix, on feia anys que buscava un emplaçament per ampliar capacitat.
La instal·lació s’aixeca a Vilablareix, en una parcel·la d’uns 6.500 metres quadrats. L’edifici principal té 2.082 metres quadrats de magatzem i 380 metres quadrats d’oficines. També disposa d’11 molls de càrrega i de dues zones preparades per carregar directament les furgonetes de repartiment. En total, la nau pot operar amb fins a 28 vehicles alhora.
El centre ocupa directament sis treballadors de nau, un tècnic de manteniment i 22 repartidors. L’operativa combina conductors propis i subcontractats en els trajectes entre Girona i Barcelona per adaptar-se a les fluctuacions de mercaderia. Joaquim Barberà, director d’operacions de l’àrea mediterrània de DHL Express, explica que l’objectiu és ajustar recursos segons el volum de feina i mantenir els temps de trànsit al mínim.
De fet, la companyia remarca que la clau de la nau no és només la mida, sinó el temps. DHL Express treballa amb mercaderia internacional urgent i això obliga a concentrar en poques hores la recepció, la classificació, el repartiment i la sortida dels paquets. "Els temps de trànsit i de manipulació han de ser el més curts possibles", afirma Barberà.
El funcionament de les instal·lacions
El circuit comença abans que la nau comenci a operar. Entre dos quarts de cinc i dos quarts de set del matí, DHL rep a l’aeroport de Barcelona quatre avions procedents de diversos països europeus. La mercaderia destinada a Girona surt de l’aeroport abans de les vuit, arriba a Vilablareix i ha d’estar processada abans de dos quarts d’onze. A partir d’aquí, les rutes surten a repartir per la província.
Aquest funcionament permet lliurar l’endemà a Girona mercaderies recollides el dia anterior a Europa. Quan els enviaments provenen de països més llunyans o han de passar tràmits duaners, els terminis habituals se situen entre les 48 i les 72 hores. Per a les empreses gironines que importen components, producte acabat o material urgent, la diferència es tradueix en menys temps d’espera i més capacitat de resposta.
El moviment de sortida es concentra a partir del migdia. Les recollides fetes a clients de la província arriben a la nau de Vilablareix, es processen entre dos quarts de quatre i dos quarts de sis de la tarda, i surten cap a Barcelona-El Prat. El trajecte fins a l’aeroport dura unes dues hores. Allà, la mercaderia ha d’estar preparada abans de dos quarts de nou del vespre per connectar amb els vols internacionals que surten abans de les deu. "Els avions no esperen, surten en hora", resumeix Barberà.
Actualment, la nau mou al voltant de 1.500 enviaments diaris i unes 1.000 recollides. La capacitat instal·lada, però, és superior. La cinta de classificació pot processar fins a 3.000 paquets per hora, i deixa un marge de creixement que DHL ha previst per als pròxims anys.
La companyia treballa ara amb més de vint rutes de repartiment des de Vilablareix i la nau està preparada per arribar fins a 28. Aquest marge és una de les claus de la inversió, perquè permet assumir més volum sense haver de canviar d’instal·lació a curt termini. Borrás assegura que la capacitat del centre permetria més que doblar l’activitat actual.
El directiu admet que el context internacional és complex per les tensions geopolítiques, els controls duaners i les sancions, però sosté que la companyia veu factible continuar creixent a Girona si el comerç internacional recupera ritme. "Pensem que créixer aquí a Girona a doble dígit és factible, ho estem veient", afirma.
Un "avantatge competitiu" per a les empreses gironines
La companyia vincula aquest creixement al dinamisme exportador de la demarcació. A Girona, els principals sectors amb què treballa DHL Express són la moda i el retail, la manufactura i l’enginyeria, i els serveis professionals. Els principals orígens de la mercaderia que arriba a la província són la Xina, els Estats Units i la Unió Europea. En sentit contrari, les destinacions més rellevants dels enviaments que surten des de Girona són els Estats Units, Mèxic, l’Amèrica Llatina i també el mercat europeu.
Per a Borrás, la proximitat amb el hub internacional de Barcelona-El Prat dona a les empreses gironines una connexió ràpida amb mercats exteriors sense necessitat de tenir la base logística fora de la província. "Que en 48 hores puguis estar als Estats Units o a la Xina tenint la base a Girona és un avantatge competitiu molt important per a les empreses radicades aquí", defensa el director general de DHL Express a Espanya.
La nau de Vilablareix també incorpora mesures d’eficiència energètica. L’edifici té certificació energètica A i la companyia el presenta com una instal·lació neutra en carboni. Disposa de plaques solars, sistemes d’aerotèrmia, il·luminació amb control intel·ligent i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Borrás sosté que l’empresa vol créixer reduint la petjada ambiental de l’operativa, especialment en un negoci intensiu en transport i energia.
La inversió a Girona forma part del desplegament de DHL Express a Catalunya. La companyia té instal·lacions a Barcelona, Castellbisbal, Tarragona i Girona, totes connectades amb l’aeroport de Barcelona-El Prat. Segons Borrás, DHL ha invertit prop de 100 milions d’euros a Catalunya des de la pandèmia, d’un total de 230 milions al conjunt de l’Estat. Catalunya concentra al voltant del 30% de les exportacions i importacions que gestiona la companyia a Espanya.
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