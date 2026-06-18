Markus Haupt: «Accelerem junts el futur industrial del Mediterrani»
Des de SEAT & CUPRA defensem una mobilitat elèctrica accessible, competitiva i feta a Europa. I ara, més que mai, hem d’assegurar la nostra competitivitat industrial
Markus Haupt és CEO de SEAT & CUPRA
El sector de l’automoció passa un dels moments més decisius de la seva història. L’electrificació, la digitalització i un entorn global cada vegada més competitiu estan redefinint les regles del joc. La transformació ja no és una opció: és el nou punt de partida.
En aquest context, el Mediterrani no pot ser un espectador. Ha de ser protagonista. Per la seva tradició industrial, pel seu talent i per la seva capacitat de connectar mercats, el sud d’Europa té avui l’oportunitat de consolidar-se com un dels grans motors de la nova mobilitat. Aquí no només es juga el futur d’una indústria, sinó el posicionament econòmic de tota una regió.
A SEAT & CUPRA no abordem aquest canvi des de la teoria, sinó des de l’acció. Estem culminant la transformació més gran de la nostra història, amb una inversió de més de 3.300 milions d’euros per electrificar Martorell. Un esforç que forma part d’una aposta molt més àmplia del Grup Volkswagen, amb més de 10.000 milions d’euros invertits a Espanya per convertir el país en un hub europeu de l’electromobilitat. Un procés que va molt més enllà de la tecnologia: implica transformar la nostra manera de produir, d’innovar i de competir.
L’inici de producció del CUPRA Raval ha marcat un punt d’inflexió. No parlem només d’un nou model, sinó d’una nova manera d’entendre la indústria. El Raval és el primer vehicle elèctric dissenyat, desenvolupat i produït a Espanya (Martorell). És tot l’ADN de CUPRA en quatre metres, però també és una cosa més important: és la prova que l’electrificació industrial a Europa és possible, competitiva i escalable.
El Mediterrani sempre ha sigut un espai de connexió, intercanvi i progrés. Avui pot ser també el motor d’una nova reindustrialització sostenible a Europa
Forma part, a més, d’un projecte de més abast: la família de vehicles elèctrics urbans del Grup Volkswagen que liderem des de SEAT & CUPRA. Una aposta industrial estratègica en un segment clau, que reforça una convicció clara: Espanya pot, i ha de ser un dels grans hubs europeus de l’electromobilitat des del Mediterrani.
El que avui passa a Martorell va molt més enllà d’una fàbrica o d’una marca. És un impuls industrial en un moment crític. Perquè el lideratge del futur no es decidirà només per la innovació, sinó per la capacitat d’industrialitzar-la, escalar-la i fer-la accessible.
I aquest és un dels grans reptes: democratitzar la mobilitat elèctrica. El veritable salt no serà únicament tecnològic, sinó industrial i social. Fer que el vehicle elèctric arribi a més persones és clau per accelerar la transició i garantir el seu impacte real a les nostres ciutats i en la nostra economia.
Però la indústria no pot fer-ho sola. Si Europa vol liderar aquesta transformació, necessita una estratègia industrial ambiciosa, coherent i orientada a resultats. Necessitem marcs regulatoris estables, accés competitiu a l’energia, infraestructures de recàrrega i polítiques que impulsin la demanda. Necessitem reforçar la nostra competitivitat i passar de l’ambició a l’execució.
Espanya ha demostrat que, quan institucions i indústria treballen juntes, els projectes avancen. El desenvolupament de la família d’elèctrics urbans n’és un exemple clar. I Catalunya està cridada a exercir un paper central en aquest procés, com un dels grans polos industrials i tecnològics del Mediterrani.
En definitiva, en un entorn marcat per la incertesa geopolítica, les tensions comercials i una competència creixent, Europa ha de reforçar la seva autonomia industrial i protegir la seva capacitat de generar valor. És una necessitat estratègica i no pot esperar més.
Soc optimista. Perquè comptem amb experiència, talent i una indústria preparada per afrontar aquest repte. Però també perquè tenim una oportunitat històrica per convertir aquesta transició en un nou cicle de creixement industrial.
El Mediterrani sempre ha sigut un espai de connexió, intercanvi i progrés. Avui pot ser també el motor d’una nova reindustrialització sostenible a Europa, capaç de combinar innovació, competitivitat i accés a la mobilitat.
El futur no s’espera. Es construeix. I ara és el moment d’accelerar-lo junts.
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