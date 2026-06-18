Quatre gironines entre les dones més influents de Catalunya segons Forbes
La llista de Forbes reconeix la presència gironina en sectors clau com l'empresa, la política i la literatura, destacant perfils femenins
La revista Forbes ha inclòs quatre dones gironines en la seva llista de dones més influents de Catalunya. Es tracta d’Anna Golsa, CEO d’Eurofirms Group; Gemma Grau, propietària de Joieria Grau; Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat; i Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i autora del fenomen editorial «Les calces al sol».
La selecció situa perfils gironins en àmbits molt diversos, des de l’empresa i el luxe fins a la política i la literatura. Anna Golsa hi apareix com a màxima responsable d’Eurofirms Group, companyia especialitzada en la gestió del talent. Amb experiència en direcció i transformació digital, Golsa es va incorporar al grup el 2023 i des d’aleshores ha impulsat la innovació en els processos de selecció, la digitalització del negoci i la consolidació internacional de la firma.
En el sector empresarial també hi figura Gemma Grau, al capdavant de Joieria Grau juntament amb el seu germà Ricard. La firma, fundada el 1947 a la Costa Brava, s’ha consolidat com un referent del luxe a Catalunya. Grau, periodista de formació, gemmòloga pel GIA i dissenyadora de joies, representa una nova generació dins l’empresa familiar i defensa una visió de la joieria vinculada a la identitat, l’emoció i el llegat.
La presència gironina a la llista també té pes polític amb Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern. Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Girona i amb trajectòria professional en el sector del suro, Paneque ha estat professora i investigadora a la UdG i regidora a l’Ajuntament de Girona abans d’assumir responsabilitats al Govern de la Generalitat.
En l’àmbit cultural, Forbes destaca Regina Rodríguez Sirvent, que es va convertir en un dels grans fenòmens editorials recents amb «Les calces al sol». La novel·la, publicada el 2022, va superar els 100.000 exemplars venuts i va situar l’autora entre les veus més populars de la narrativa catalana contemporània. Aquest 2026 ha publicat «Crispetes de matinada», continuació de l’univers de Rita Racons.
La llista també inclou Laura Erra Martín, que no és gironina però manté una vinculació empresarial directa amb el territori a través de Liquats Vegetals. La companyia, pionera en begudes vegetals a Espanya des del 1991, té la central i el centre productiu a Viladrau i és responsable de marques com YOSOY. Erra n’és directora general des del 2016 i ha liderat la modernització de l’organització i l’expansió de la marca en el mercat de les begudes vegetals.
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